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Усть-каменогорцы на избирательных участках развернули бизнес

выборы в Усть-Каменогорске Фото: Zakon.kz
Жители Усть-Каменогорска начали приходить на избирательные участки с 6 утра. На одном из них накрыли стол с угощениями. На другом участке была организована торговля продуктами питания, сообщает Zakon.kz.

Избирательные участки №30 и №31 находятся в школе-лицее №3 Усть-Каменогорска. Первые избиратели стали подходить сюда с 6 утра. На одном участке их встречали горячими баурсаками и чаем со сладостями, на другом –большой прилавок с продуктами.

выборы в Усть-Каменогорске

Фото: Zakon.kz

Изначально предполагалось, что избирателям будут предлагать товары по социальной цене. Но, как оказалось, не все.

По социальной цене продают: подсолнечное масло 2 л – 1260 тенге, гречку – 420 тенге за кг и сахар – 369 тенге за кг.

А вот цены на товары, не входящие в список социально значимых продуктов, не дешевы. К примеру, колбасы предлагают по 2700 тенге, куриные колбасы – свыше 3000 тенге, шпикачки – 2500 тенге.

По данным избиркома, в Восточно-Казахстанской области создано 537 избирательных участков, в том числе 32 – в местах временного пребывания граждан. Функционирует 549 избирательных комиссий, среди которых 12 территориальных, 537 участковых. Участки будут работать с 7.00 до 20.00.

Всего по региону свои голоса за кандидатов отдадут 500 тысяч человек.

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