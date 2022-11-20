На выборах президента Казахстана уже проголосовали 38,55% избирателей

Фото: Zakon.kz

Предварительная явка на 12:05 по времени Астаны составила 38,55% от общего числа избирателей, зарегистрированных в списке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Предварительные данные о явке сообщил член ЦИК Асылбек Смагулов. "В целом, по данным на 12:05 по времени Астаны, бюллетени получили 4 606 596 граждан Казахстана. Общая предварительная явка составила 38,55%". Член ЦИК РК Асылбек Смагулов По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, на 12:05 по времени Астаны явка составила по регионам: по Абайской области – 43,67%,

по Акмолинской области – 40,13%,

по Актюбинской области – 44,48%,

по Алматинской области – 25,63%,

по Атырауской области – 40,42%,

по Западно-Казахстанской области – 27,55%,

по Жамбылской области – 41,29%,

по Жетысуской области – 42,18%,

по Карагандинской области – 44,99%,

по Костанайской области – 42,87%,

по Кызылординской области – 43,46%,

по Мангистауской области – 41,19 %,

по Павлодарской области – 44,23 %,

по Северо-Казахстанской области – 43,64%,

по Туркестанской области – 64,21%

по Улытауской области – 52,22%,

по Восточно-Казахстанской области – 41,86%,

по Астане – 19,33%,

по Алматы – 16,89%,

по Шымкенту – 34,41%. Фото: ЦИК РК По данным ЦИК, в реестре избирателей 11 950 485 граждан Казахстана. 20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00. Читайте также Высокую явку на выборах президента Казахстана отметили наблюдатели ОДКБ Байдену исполнилось 80 лет Нефтяники месторождения Тенгиз принимают участие в выборах

Следите за новостями zakon.kz в: