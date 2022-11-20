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На выборах президента Казахстана уже проголосовали 38,55% избирателей

Казахстан выборы президента явка ЦИК Фото: Zakon.kz
Предварительная явка на 12:05 по времени Астаны составила 38,55% от общего числа избирателей, зарегистрированных в списке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Предварительные данные о явке сообщил член ЦИК Асылбек Смагулов.

"В целом, по данным на 12:05 по времени Астаны, бюллетени получили 4 606 596 граждан Казахстана. Общая предварительная явка составила 38,55%".Член ЦИК РК Асылбек Смагулов

По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, на 12:05 по времени Астаны явка составила по регионам:

  • по Абайской области – 43,67%,

  • по Акмолинской области – 40,13%,

  • по Актюбинской области – 44,48%,

  • по Алматинской области – 25,63%,

  • по Атырауской области – 40,42%,

  • по Западно-Казахстанской области – 27,55%,

  • по Жамбылской области – 41,29%,

  • по Жетысуской области – 42,18%,

  • по Карагандинской области – 44,99%,

  • по Костанайской области – 42,87%,

  • по Кызылординской области – 43,46%,

  • по Мангистауской области – 41,19 %,

  • по Павлодарской области – 44,23 %,

  • по Северо-Казахстанской области – 43,64%,

  • по Туркестанской области – 64,21%

  • по Улытауской области – 52,22%,

  • по Восточно-Казахстанской области – 41,86%,

  • по Астане – 19,33%,

  • по Алматы – 16,89%,

  • по Шымкенту – 34,41%.

Казахстан выборы явка ЦИК РК

Фото: ЦИК РК

По данным ЦИК, в реестре избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.

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