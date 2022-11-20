На выборах президента Казахстана уже проголосовали 38,55% избирателей
Предварительные данные о явке сообщил член ЦИК Асылбек Смагулов.
"В целом, по данным на 12:05 по времени Астаны, бюллетени получили 4 606 596 граждан Казахстана. Общая предварительная явка составила 38,55%".Член ЦИК РК Асылбек Смагулов
По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, на 12:05 по времени Астаны явка составила по регионам:
по Абайской области – 43,67%,
по Акмолинской области – 40,13%,
по Актюбинской области – 44,48%,
по Алматинской области – 25,63%,
по Атырауской области – 40,42%,
по Западно-Казахстанской области – 27,55%,
по Жамбылской области – 41,29%,
по Жетысуской области – 42,18%,
по Карагандинской области – 44,99%,
по Костанайской области – 42,87%,
по Кызылординской области – 43,46%,
по Мангистауской области – 41,19 %,
по Павлодарской области – 44,23 %,
по Северо-Казахстанской области – 43,64%,
по Туркестанской области – 64,21%
по Улытауской области – 52,22%,
по Восточно-Казахстанской области – 41,86%,
по Астане – 19,33%,
по Алматы – 16,89%,
по Шымкенту – 34,41%.
Фото: ЦИК РК
По данным ЦИК, в реестре избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.
20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.