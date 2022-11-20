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Выборы Президента Казахстана 2022. Текстовая трансляция

Выборы президента Казахстана 2022. Текстовая трансляция Фото: Zakon.kz
В Казахстане 20 ноября 2022 года - день внеочередных выборов Президента. Zakon.kz будет вести текстовую трансляцию, чтобы вы не пропустили важные и интересные события.

Немного о выборах

Кандидатов в президенты шестеро: Каракат Абден, Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен, Касым-Жомарт Токаев, Салтанат Турсынбекова.

Выдвижение кандидатов в Президенты началось 23 сентября и закончилось 11 октября. За этот период ЦИК принял документы от 12 желающих участвовать в выборах. Документы одного человека - гражданки Польши, избирком не принял.

Шестеро подавших документы в ЦИК не подошли под требования законодательства. Это: Жуматай Алиев (не набрал нужное число подписей в поддержку), Талгат Ергалиев (нет опыта госслужбы 5 лет), Нуржан Альтаев (суд признал недействительным протокол собрания РОО "Мукалмас" о выдвижении его в президенты), Хайрулла Габжалилов (не является гражданином Казахстана по рождению), Бакыт Жанабаев (не набрал нужное число подписей в поддержку), Фатима Бизакова (не имеет опыта работы на госслужбе).

Предвыборная агитация продлилась до 00.00 часов 19 ноября 2022 года. Затем был день тишины.

Установление и опубликование итогов выборов, а также регистрация избранного Президента, должны пройти в период не более 10 дней после выборов, то есть до 30 ноября. Президент будет избран на 7 лет без права переизбрания на второй срок.

По данным ЦИК, в день выборов в Казахстане будет действовать 10 101 избирательный участок. Они откроются в 7.00 утра, и будут принимать желающих проголосовать до 20.00. 86 избирательных участков в некоторых областях и городах Астане, Алматы и Шымкенте начнут работу с 6 утра. Общее количество избирателей составляет 11 950 485 человек.

За границей в дипломатических представительствах Казахстана в 50 странах действуют 68 участков для голосования. В списках избирателей по всем этим участкам - 12 527 человек.

День выборов

5.10. Первые казахстанцы отдали свои голоса на президентских выборах. В Токио это сделал предприниматель Сырымбек Тау, а в Сеуле - проживающий в столице Южной Кореи более 5 лет предприниматель Юрий Цой.

4.00 Выборы президента уже стартовали ... за границей. Самыми первыми открылись избирательный участок №261 в Токио (Япония) и участок №258 в Сеуле (Южная Корея) – в 4.00 утра по времени Астаны (7.00 по местному времени). Последним закроется участок в Сан-Франциско (США) – в 9.00 21 ноября по времени Астаны (20.00 по местному времени).

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