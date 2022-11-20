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Глава миссии Бюро ОБСЕ: Каждые выборы индивидуальны

Глава миссии Бюро ОБСЕ: Каждые выборы индивидуальны Фото: Zakon.kz
Глава миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за выборами Урсула Гацек сообщила, что завтра на пресс-конференции миссия озвучит результаты своей работы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что наблюдала за президентскими выборами 2019 года.

"Завтра на пресс-конференции наша миссия озвучит результаты нашей работы, которая была начата еще в октябре месяце. Мы не сравниваем выборы прошлого раза и нынешние. Также мы не сравниваем процесс выборов в одной стране с другими странами. Каждые выборы индивидуальны".Глава миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за выборами Урсула Гацек

По ее словам, с 06:30 около 300 наблюдателей миссии начали свою работу в Астане, Алматы и других регионах Казахстана.

"Мы используем специальную форму для заполнения с помощью электронной ручки. На выборах заполняем сотни таких форм. Но наша работа не заканчивается после закрытия участков. Наши коллеги будут оставаться на различных участках для наблюдения. После подсчета голосов наша работа также не закончится".Урсула Гацек

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.

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