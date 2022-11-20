Житель Тараза устроил скандал на избирательном участке

Мужчина, пришедший проголосовать утром на избирательный участок в Таразе, не нашел себя в списках. Возник скандал, сообщает Zakon.kz.

20 ноября, в день выборов, жители микрорайонов Тараза идут на избирательные участки, ориентируясь по указателям на столбах и оградах. Все довольно обыденно. Но на одном из участков произошло недоразумение.

Мужчина, пришедший на избирательный участок №82, не обнаружил своих данных в списке избирателей и стал громко возмущаться.

По словам председателя избирательного участка №82, директора гимназии №41 Марины Гладченко, скандал с мужчиной, не нашедшим себя в списках избирателей, решили быстро.

Как выяснилось, списки в этом году избирательные комиссии получили из акимата города. Уточнять их членам избирательных комиссий было нельзя. Но в гимназии №41 открыли временное отделение ЦОНа, чтобы человек, не нашедший себя в списках, мог взять справку, на основании которой его включают в дополнительный список и выдают бюллетень.

Услугами данного отделения пришлось воспользоваться в день выборов также избирателям, выпавшим из списков избирательных участков №81, 74 и 76, расположенных в школе №47 и школе-гимназии №39, находящимся недалеко от гимназии №41.