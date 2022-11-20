101-летний ветеран проголосовал в Приаралье

В Кызылординской области на 13:00 свой выбор сделали 59,18% избирателей. Здесь внеочередные президентские выборы начались на час позже, чем на большей части страны, из-за разницы во времени, сообщает Zakon.kz.

Тем временем у многих участков собирались небольшие очереди избирателей, готовых отдать свой голос за кандидатов.

В поселке Теренозек Сырдарьинского района одним из первых проголосовал 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Яхья Тасыров. Он с утра пришел на избирательный участок и сделал выбор. Как отметил аксакал, каждый гражданин не должен быть равнодушным к политической кампании, определяющей развитие страны.

Здесь же местная молодежь организовала доставку пенсионеров на участки на автомобилях. Всего в акции участвуют 15 автоволонтеров.

Фото: Zakon.kz

В селе Актоган Шиелийского района одновременно на избирательный участок пришли 8 невесток семьи Сейтжановых. Келинки показали сплоченность в важный для страны день и отдали свои голоса. Семье, проявившей активную гражданскую позицию, вручили подарок.

Фото: Zakon.kz

В Кызылорде футбольная команда "Кайсар" полным составом появилась на избирательном участке №206. В их числе и достигший 18-летия молодой футболист Ислам Абилкасов.

К слову, несколько ребятишек последние пару часов ждали футболистов, чтобы увидеть любимых спортсменов и сделать совместные фотографии.

В школе-гимназии №3 в рамках Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября, для игр с детьми избирателей пригласили аниматоров в костюмах трансформера и др. Также украсили 3D изображениями площадку перед крыльцом. На входе избирателей встречает маленький робот.

Фото: Zakon.kz

Здесь же самым пожилым избирателем стал 90-летний заслуженный учитель страны Марк Подольский. Он в 7 утра пришел на участок, чтобы проголосовать. Восемнадцатилетних избирателей на данном участке насчитывается 2-3 человека, и они еще не голосовали.

По традиции на всех участках избирателей угощают баурсаками. Из-за того, что многие наблюдатели не успели позавтракать, дирекции отдельных участков напоили общественников горячим чаем, чтобы они согрелись.

Фото: Zakon.kz

В Кызылорде, несмотря на солнечную погоду, сегодня достаточно холодно.

Всего по области работает 373 избирательных участка.