Чемпион мира Нурлан Турысбеков пришел на голосование с гирей

В Семее чемпион мира по гиревому спорту 2017 года Нурлан Турысбеков пришел на избирательный участок №149, расположенный в школе №21, и прихватил с собой гирю, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Турысбеков является доверенным лицом одного из кандидатов в президенты Республики Казахстан и потому за выборами наблюдает на одном из избирательных участков в поселке Бобровка, на территории средней школы №44.

А чтобы выполнить свой гражданский долг и проголосовать, он приехал в поселок Жоламан, на окраине Семея, в школу, где провел все свое детство, приходя на тренировки по секции гиревого спорта.

"Я голосую за будущее, за своего кандидата, программу которого поддерживаю и даже стал его доверенным лицом. Выборы сегодня проходят спокойно, люди активно приходят на избирательные участки. Нет суеты, все происходит в рабочем режиме", – сказал Нурлан Турысбеков, чемпион мира по гиревому спорту.

Сегодня Нурлан Турысбеков занят на тренерской работе. После победы на мировом первенстве в ноябре 2017 года в Сеуле чемпион мира получил травму локтевого сустава, долго лечился, восстанавливался. Но участвовать в серьезных соревнованиях с тех пор так и не пришлось: наступил карантин.

"Теперь тренирую детей в возрасте от 10 лет. Это ребята, которые посещают тренировки в Детско-юношеской спортивной школе №2 в Семее и их сверстники – воспитанники детского дома №8 Абайской области", – поделился Нурлан Турысбеков.

Собственную спортивную карьеру чемпион мира пока завершать не намерен. И уже в ближайшее время планирует вернуться к тренировкам и первенствам.

Как отметила председатель участковой избирательной комиссии №149 Лязат Муканова, в 13:00 на этот избирательный участок пришли уже более 400 человек из 1966 избирателей, проживающих в районе поселка Жоламан.

"Активность избиратели проявляют высокую. Ведь у нас, на окраине, в частном секторе, в основном, проживают пенсионеры. Для них участие в выборах – дело чести и выполнение гражданского долга", – Лязат Муканова.

В полдень территориальная избирательная комиссия по Абайской области подвела предварительные итоги процесса голосования на участках области.

"На текущий момент процесс голосования в Абайской области проходит в рабочем режиме: нарушений и жалоб не зафиксировано. На участках царит деловая, рабочая атмосфера. По предварительным данным, в Абайской области уже проголосовало 182 456 избирателей, или 43,6% от общего количества граждан, имеющих право голоса. После обеда мы ждем новой волны активности, когда на избирательные участки пойдут молодежь и семейные пары", – сказал заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии Абайской области Асетбай Ергазин.