Скончался легендарный чемпион мира по боксу

76-летний боксер, двукратный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман скончался 21 марта 2025 года. Об этом в соцсетях рассказали его родственники, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что он умер в окружении близких, но причина смерти не называется.

"Набожный проповедник, преданный муж, любящий отец и гордый дедушка, он прожил жизнь, отмеченную непоколебимой верой, смирением и целеустремленностью", – говорится в сообщении.

Джордж Форман выступал в тяжелом весе. Олимпийский чемпион 1968 года. Чемпион мира в тяжелой весовой категории по версиям WBC, WBA и IBF.

Один из культовых поединков в мире бокса он провел с легендарным Мохаммедом Али в 1974 году. Их встречу на ринге назвали "Грохот в джунглях", так как впервые в истории титульных боев схватка состоялась на африканском континенте, в Заире. В условиях нечеловеческой африканской жары боксеры бились сразу за два чемпионских титула под взглядами более чем 60 тысяч болельщиков.

Известно, что буквально до своих последних дней Форман работал пастором в церкви.

6 марта 2025 года стало известно о смерти легендарного австралийского теннисиста Фредерика Столле. Победитель 19 турниров "Большого шлема" скончался в возрасте 86 лет.