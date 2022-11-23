5 советов, как правильно подготовить автомобиль к морозам
По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие дни по республике ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере, востоке и в центре страны – метель.
"Ожидается понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре до 17-28 мороза", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, в предстоящие дни ожидается выпадение осадков на большей части Казахстана:
в северных, центральных и восточных регионах – снег;
22-24 ноября на юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег);
23 ноября на востоке – сильный снегопад.
Опытные автолюбители говорят: важно вовремя делать диагностику автомобиля. По мнению Алексея Алексеева, эти простые советы помогут автовладельцам избежать массу неприятных сюрпризов, особенно в зимний период. И начать следует со смены жидкости для лобового стекла.
Желательно поменять ее на зимнюю. Стоит отметить, что в продаже сейчас есть несколько жидкостей, которые рассчитаны даже на более низкие температуры. Эксперт уверен, что этот простой совет избавит от непростых последствий – разморозки омывающего бачка, выхода моторчика стеклоомывателя из строя, а также грязного стекла порой в самый неудачный момент.
Еще специалист советует иметь под рукой, а в нашем случаев – в багажнике, предметы, которые помогут без лишних усилий и максимально быстро избавиться от снега и наледи на авто. Правда, вооружиться всем необходимым эксперты советуют уже сейчас.
Приготовить скребок для льда и метелку. Причем, держите их дома, а когда машину накроет снегом или льдом, вы придете к ней вооруженным. Многие делают наоборот, хранят их в багажнике. И тогда, чтобы достать, приходится сначала бороться со снегом.
Обработать стекла антидождем – тогда и лед не так налипает, и видимость лучше. Такую услугу можно получить на автомойках, студиях детейлинга или просто купить флакончик в автомагазине.
Проверить давление в шинах. Холодный воздух его понижает, это происходит незаметно, если только на борту нет специального датчика. Низкое давление приводит к повышенному расходу топлива и износу резины.
Бросить в машину хотя бы небольшую лопату. Она может пригодиться всего один раз за сезон, зато очень вовремя.