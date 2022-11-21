28-градусные морозы ожидаются в ряде регионов Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 22-24 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", по республике ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере, востоке и в центре страны – метель.

"Ожидается понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре до 17-28 мороза", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в предстоящие дни ожидается выпадение осадков на большей части Казахстана:

в северных, центральных и восточных регионах – снег;

22-24 ноября на юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег);

23 ноября на востоке – сильный снегопад.

Ранее синоптики сообщили, что 21 ноября 2022 года в горных районах Туркестанской и Алматинской областей ожидаются сильные осадки.