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28-градусные морозы ожидаются в ряде регионов Казахстана

28-градусные морозы ожидаются на севере, востоке и в центре Казахстана Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 22-24 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", по республике ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере, востоке и в центре страны – метель.

"Ожидается понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре до 17-28 мороза", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в предстоящие дни ожидается выпадение осадков на большей части Казахстана:

  • в северных, центральных и восточных регионах – снег;

  • 22-24 ноября на юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег);

  • 23 ноября на востоке – сильный снегопад.

Ранее синоптики сообщили, что 21 ноября 2022 года в горных районах Туркестанской и Алматинской областей ожидаются сильные осадки.

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Казгидромет Казахстан
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