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Глава ЦИК Кыргызстана: Надеемся, что выборы завершатся достоверным подсчетом голосов

Выборы Президента РК, наблюдатели, ЦИК Кыргызстана Фото: Zakon.kz
Председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова в Центре содействия международным наблюдателям во внеочередных выборах президента РК заявила, что на участках не наблюдали грубых нарушений законодательства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Шайлдабекова сообщила, что наблюдатели посетили ряд избирательных участков в Астане и регионах.

"Мы сегодня посещали ряд участков и обменивались данными с нашими наблюдателями от Кыргызстана, которые наблюдают за ходом выборов в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области. Как вы знаете, регион лидирует по явке избирателей. И наши наблюдатели отмечают очень большую активность граждан – люди в хорошем настроении приходят на участки, некоторые - с семьями. Наши наблюдатели из Туркестанской области отмечают очень хорошую организацию". Председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова

Спикер отметила, что и в правовом плане, и в практическом плане Казахстан обеспечил условия для проведения выборов.

"Мы не наблюдали грубых нарушений законодательства, вмешательства какого-либо в деятельность комиссии, процесс голосования на участках… Мы отмечаем, что выборы проходят в спокойной стабильной обстановке. Выборы проходят открыто, гласно. Мы надеемся, что они завершатся достоверным подсчетом итогов голосования и народ выберет достойного кандидата и даст мандат доверия избранному главе государства". Нуржан Шайлдабекова

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