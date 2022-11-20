Глава ЦИК Кыргызстана: Надеемся, что выборы завершатся достоверным подсчетом голосов

Фото: Zakon.kz

Председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова в Центре содействия международным наблюдателям во внеочередных выборах президента РК заявила, что на участках не наблюдали грубых нарушений законодательства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Шайлдабекова сообщила, что наблюдатели посетили ряд избирательных участков в Астане и регионах. "Мы сегодня посещали ряд участков и обменивались данными с нашими наблюдателями от Кыргызстана, которые наблюдают за ходом выборов в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области. Как вы знаете, регион лидирует по явке избирателей. И наши наблюдатели отмечают очень большую активность граждан – люди в хорошем настроении приходят на участки, некоторые - с семьями. Наши наблюдатели из Туркестанской области отмечают очень хорошую организацию". Председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова Спикер отметила, что и в правовом плане, и в практическом плане Казахстан обеспечил условия для проведения выборов. "Мы не наблюдали грубых нарушений законодательства, вмешательства какого-либо в деятельность комиссии, процесс голосования на участках… Мы отмечаем, что выборы проходят в спокойной стабильной обстановке. Выборы проходят открыто, гласно. Мы надеемся, что они завершатся достоверным подсчетом итогов голосования и народ выберет достойного кандидата и даст мандат доверия избранному главе государства". Нуржан Шайлдабекова Читайте также Люди без постоянного места жительства тоже выбирают президента в Павлодаре Как проходит голосование на выборах президента в Семее 90-летняя "апа-генерал" привела на избирательный участок всю семью из 17 человек

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