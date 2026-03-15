Без нарушений и открыто – главы ЦИК Узбекистана и Кыргызстана о референдуме в Казахстане

Председатели ЦИК Узбекистана и Кыргызстана, прибывшие в Казахстан в качестве международных наблюдателей, высоко оценили подготовку к референдуму и ход голосования, сообщает Zakon.kz.

Как отметил председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, делегация начала работу еще накануне, сразу после приезда.

"Мы прибыли вчера и уже по прибытии провели двустороннюю встречу с председателем и Центральной избирательной комиссией по проведению референдума. Получили исчерпывающие ответы по подготовке", – сказал он.

Наблюдатель отметил, что узбекская сторона подробно интересовалась всеми этапами организации кампании и тем, какая работа была проведена в сжатые сроки. По его словам, уже после этой встречи у делегации сложилось четкое впечатление о степени готовности организаторов.

"Наши коллеги отвечали на все вопросы. И мы были абсолютно уверены, что команда проведения референдума готова", – подчеркнул он.

Особое внимание наблюдатель обратил на значение самого голосования для страны. Он назвал референдум важным политическим событием в жизни Казахстана и его граждан.

"Проходящий сегодня референдум делает новый исторический рубеж, начало нового будущего Казахстана", – заявил он.

По его словам, как человека, много лет работающего в избирательной системе, его особенно порадовало то, насколько заметна проведенная подготовительная работа.

"Меня как руководителя избирательной комиссии радует то, что коллеги провели очень большую подготовительную работу. Это наяву, и сегодня мы являемся очевидцами и свидетелями", – сказал он.

Во время посещения участков, отметил наблюдатель, делегация увидела не только организованную работу комиссий, но и активное участие самих граждан. По его словам, внимание привлекла и атмосфера на местах.

"Нас радуют молодые члены избирательной комиссии и общественные наблюдатели. Приятно удивила их активность", – отметил он.

По оценке представителя Узбекистана, уже в первой половине дня можно было говорить о заметной вовлеченности избирателей.

"Одно радует, что уже к 12 часам мы несколько участков посетили, более чем 40 процентов избирателей пришли и подали голоса", – сообщил он.

Наблюдатель подчеркнул, что делегация обращала внимание не только на явку, но и на соблюдение процедур. По его словам, на участках международные наблюдатели задавали представителям комиссий конкретные вопросы о количестве избирателей, порядке информирования населения, а также о том, как организовано голосование для тех, кто не может прийти лично.

"Для нас важно, сколько избирателей, как оповещались, как создавались условия инвалидам, лицам, которые болеют и находятся дома и не могут прийти в избирательный участок", – пояснил он.

Отдельно он остановился на вопросе доступности голосования. По словам наблюдателя, комиссии предоставили информацию и о голосовании на дому для тех, кто заранее подал соответствующие заявки.

"Вот здесь трое уже проголосовали, они подавали заявку, это законодательством предусмотрено. А на некотором участке семь. На одном участке мы были свидетелями, 12 человек попросили голосования", – рассказал он.

По его мнению, это свидетельствует о том, что процедура организована с учетом разных категорий граждан.

"То есть созданы все условия для того, чтобы провести референдум, как подобает, как требует законодательство Казахстана", – отметил он.

Говоря о ходе голосования в целом, представитель Узбекистана заявил, что нарушений, по наблюдениям делегации, выявлено не было.

"Не было никаких нарушений", – сказал он.

При этом он отдельно отметил открытость членов комиссий к вопросам со стороны наблюдателей.

"Надо отметить, что члены комиссии, председатель, секретари, каждый член комиссии отвечали на все вопросы, которые мы перед ним ставили", – подчеркнул собеседник.

В завершение он обратился с пожеланием к гражданам Казахстана.

"Я хочу пожелать казахскому народу, умному, мудрому казахскому народу, сделать свой выбор", – сказал он.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Тынчтык Шайназаров посетил избирательный участок №117 в Астане и ознакомился с ходом конституционного референдума.

По его словам, в любой стране главным источником власти является народ, а свою волю граждане выражают через выборы и референдумы. В такие периоды люди определяют, каким они видят дальнейшее развитие своего государства.

Шайназаров отметил важность проходящего в Казахстане референдума, подчеркнув, что он может повлиять на дальнейшее развитие страны. Он напомнил, что в сентябре прошлого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поднял вопрос конституционных изменений, и нынешний референдум является продолжением этой инициативы.

Наблюдатель также положительно оценил обстановку на участке. По его словам, граждане активно приходят на голосование, а атмосфера на участке спокойная и доброжелательная.

"Я некоторое время наблюдал за происходящим на участке. Уже сейчас видно, что людей приходит достаточно много. Точную явку назвать сложно, но активность заметна. Самое главное – у людей хорошее настроение, чувствуется даже праздничная атмосфера. К вечеру, когда будут подведены итоги, можно будет дать окончательную оценку", – сказал он.

Он также сообщил, что из Кыргызстана для наблюдения за референдумом прибыла делегация из 18 человек. Шесть наблюдателей работают в Астане, еще 12 – в регионах Казахстана, граничащих с Кыргызстаном.

Отдельно наблюдатель отметил техническую и организационную подготовку участка.

"У каждой страны есть свои особенности проведения голосования. Техническое оснащение может отличаться, но самое главное – обеспечить гражданам возможность свободно проголосовать. Сегодня мы увидели, что тайна голосования полностью соблюдается, нет скопления людей и беспорядка – все организовано на хорошем уровне", – сказал он.

По словам Шайназарова, это его первый визит в Астану. Он отметил, что во время поездки получил возможность не только наблюдать за проведением референдума, но и обменяться опытом.

Также ранее главы Центральных избирательных комиссий Азербайджана и Армении отметили высокий уровень подготовки Казахстана к референдуму.