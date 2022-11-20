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К 18:00 явка избирателей на выборах президента Казахстана составила 67,85%

Казахстан выборы президента явка ЦИК РК Фото: Zakon.kz
По данным Центризбиркома, на 18:00 явка избирателей на президентских выборах в Казахстане составила 67,85%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Предварительные данные о явке на 18:00 по времени Астаны представил член ЦИК РК Шавкат Утемисов

"По состоянию на 18.00 по республике 8 108 668 граждан получили бюллетени, что составляет 67,85% от общего числа зарегистрированных в списке избирателей".Член ЦИК РК Шавкат Утемисов

По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы по состоянию на 18:00 по времени Астаны явка составила по регионам:

  • по области Абай – 76,88 %,

  • по Акмолинской области – 75,82%,

  • по Актюбинской области – 71,23%,

  • по Алматинской области – 70,92%,

  • по Атырауской области – 67,88%,

  • по Западно-Казахстанской области – 64,77%,

  • по Жамбылской области – 77,27%,

  • по области Жетысу – 77,08%,

  • по Карагандинской области – 77,80%,

  • по Костанайской области – 77,56%,

  • по Кызылординской области – 77,20%,

  • по Мангыстауской области – 64,57%,

  • по Павлодарской области – 77,12%,

  • по Северо-Казахстанской области – 77,46%,

  • по Туркестанской области – 80,25%

  • по области Улытау – 74,45%,

  • по Восточно-Казахстанской области – 76,81%,

  • по Астане – 48,01%,

  • по Алматы – 27,93%,

  • по Шымкенту – 59,56%.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

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ЦИК РК Выборы президента РК-2022 Казахстан
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