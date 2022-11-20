К 18:00 явка избирателей на выборах президента Казахстана составила 67,85%
Предварительные данные о явке на 18:00 по времени Астаны представил член ЦИК РК Шавкат Утемисов
"По состоянию на 18.00 по республике 8 108 668 граждан получили бюллетени, что составляет 67,85% от общего числа зарегистрированных в списке избирателей".Член ЦИК РК Шавкат Утемисов
По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы по состоянию на 18:00 по времени Астаны явка составила по регионам:
по области Абай – 76,88 %,
по Акмолинской области – 75,82%,
по Актюбинской области – 71,23%,
по Алматинской области – 70,92%,
по Атырауской области – 67,88%,
по Западно-Казахстанской области – 64,77%,
по Жамбылской области – 77,27%,
по области Жетысу – 77,08%,
по Карагандинской области – 77,80%,
по Костанайской области – 77,56%,
по Кызылординской области – 77,20%,
по Мангыстауской области – 64,57%,
по Павлодарской области – 77,12%,
по Северо-Казахстанской области – 77,46%,
по Туркестанской области – 80,25%
по области Улытау – 74,45%,
по Восточно-Казахстанской области – 76,81%,
по Астане – 48,01%,
по Алматы – 27,93%,
по Шымкенту – 59,56%.
20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.