К 18:00 явка избирателей на выборах президента Казахстана составила 67,85%

По данным Центризбиркома, на 18:00 явка избирателей на президентских выборах в Казахстане составила 67,85%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Предварительные данные о явке на 18:00 по времени Астаны представил член ЦИК РК Шавкат Утемисов

"По состоянию на 18.00 по республике 8 108 668 граждан получили бюллетени, что составляет 67,85% от общего числа зарегистрированных в списке избирателей". Член ЦИК РК Шавкат Утемисов

По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы по состоянию на 18:00 по времени Астаны явка составила по регионам:

по области Абай – 76,88 %,

по Акмолинской области – 75,82%,

по Актюбинской области – 71,23%,

по Алматинской области – 70,92%,

по Атырауской области – 67,88%,

по Западно-Казахстанской области – 64,77%,

по Жамбылской области – 77,27%,

по области Жетысу – 77,08%,

по Карагандинской области – 77,80%,

по Костанайской области – 77,56%,

по Кызылординской области – 77,20%,

по Мангыстауской области – 64,57%,

по Павлодарской области – 77,12%,

по Северо-Казахстанской области – 77,46%,

по Туркестанской области – 80,25%

по области Улытау – 74,45%,

по Восточно-Казахстанской области – 76,81%,

по Астане – 48,01%,

по Алматы – 27,93%,

по Шымкенту – 59,56%.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.