На участках за границей проголосовали около 7400 казахстанцев - МИД

На избирательных участках, созданных при дипломатических представительствах РК за рубежом, проголосовали порядка 7400 граждан Казахстана, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, передает корреспондент Zakon.kz

На брифинге в Центризбиркоме Роман Василенко уточнил, что для реализации прав граждан Казахстана, находящихся за рубежом, в 53 иностранных государствах создано 68 избирательных комиссий.

"Общее число избирателей, находящихся за рубежом – 12 841 человек. По состоянию на 19.00 уже завершили работу 10 избирательных комиссий в таких странах, как Республика Корея, Япония, Китай, Сингапур, Малайзия, Монголия, Таиланд, Индонезия. За рубежом уже проголосовали порядка 7400 граждан Казахстана, что составляет 57,5% избирателей, находящихся в списках". Роман Василенко

Заместитель министра иностранных дел также сообщил, что работу продолжают еще 57 участков, и один еще не открылся в Сан-Франциско (США).

По его словам, общее число аккредитованных иностранных наблюдателей от 10 международных организаций и 35 иностранных государств – 641 человек.

Кроме того, в освещении выборов президента Казахстана принимают участие 264 иностранных журналиста.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.