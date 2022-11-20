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На участках за границей проголосовали около 7400 казахстанцев - МИД

Казахстан МИД РК ЦИК РК избиратели за границей Фото: Zakon.kz
На избирательных участках, созданных при дипломатических представительствах РК за рубежом, проголосовали порядка 7400 граждан Казахстана, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, передает корреспондент Zakon.kz

На брифинге в Центризбиркоме Роман Василенко уточнил, что для реализации прав граждан Казахстана, находящихся за рубежом, в 53 иностранных государствах создано 68 избирательных комиссий.

"Общее число избирателей, находящихся за рубежом – 12 841 человек. По состоянию на 19.00 уже завершили работу 10 избирательных комиссий в таких странах, как Республика Корея, Япония, Китай, Сингапур, Малайзия, Монголия, Таиланд, Индонезия. За рубежом уже проголосовали порядка 7400 граждан Казахстана, что составляет 57,5% избирателей, находящихся в списках". Роман Василенко

Заместитель министра иностранных дел также сообщил, что работу продолжают еще 57 участков, и  один еще не открылся в Сан-Франциско (США).

По его словам, общее число аккредитованных иностранных наблюдателей от 10 международных организаций и 35 иностранных государств – 641 человек.

Кроме того, в освещении выборов президента Казахстана принимают участие 264 иностранных журналиста.

 20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

 

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Нургуль Жигер
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