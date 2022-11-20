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Избирательные участки закрылись на большей части Казахстана

Закрылись на большей части Казахстана Фото: Zakon.kz
На большей части территории Казахстана закрылись избирательные участки, сообщает Zakon.kz.

В оставшихся 5 регионах избирательные участки закроются в 21.00.

Голосование продолжается в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

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