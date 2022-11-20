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Выборы в Алматы проходят на высоком уровне – наблюдатели из Кыргызстана

наблюдатели Фото: пресс-служба акимата города Алматы
По словам наблюдателей из Кыргызстана, они не заметили никаких нарушений, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские выборы наблюдатели назвали образцовыми.

"Процесс очень насыщен, подготовленность на высоком уровне. Выборы в Казахстане – это показатель для других стран", – сообщил наблюдатель Тилек Шыгай.

Это мнение поддержал специальный представитель Лейлек-Сулукту ТИК при ЦИК Кыргызской Республики Абдивали Хамраев.

"Для обеспечения прозрачности предоставляются международные наблюдатели, которые могут посещать избирательный участок от начала выборов до подсчета голосов. Мы посетили более 10 участков. Все проходит на высоком уровне", – отметил он.

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