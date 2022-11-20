Солдаты Национальной гвардии проголосовали на выборах в Алматы

Cолдаты воинской части 5571 проголосовали на выборах президента страны, сообщает Zakon.kz.

Некоторые из военнослужащих проголосовали впервые.

"Я был призван в армию из Кызылорды. Впервые участвую в голосовании. Не могу равнодушно смотреть на будущее нашей Родины. Поэтому для меня важно выбрать человека, который будет руководить нашей страной", – говорит солдат Санжар Отеу.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.