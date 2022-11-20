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В Алматы людям с ограниченными возможностями создали особые условия для голосования

голосование Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В пресс-службе акимата Алматы рассказали, что в городе для нуждающихся лиц организовано 65 автомобильных средств инватакси и более 500 выездных групп. Также подготовлены 1062 урны для голосования на дому, сообщает Zakon.kz.

Всего по городу Алматы 65 ветеранов ВОВ и 5076 избирателей с инвалидностью, которым необходимы особые условия при голосовании. Из них 2551 пользуются инвалидными кресло-колясками, 1382 – люди с полной потерей зрения, 1143 – с полной потерей слуха и речи.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

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Елена Беляева
Выборы президента РК-2022 Алматы
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