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В Генпрокуратуре рассказали об обстановке в Казахстане во время выборов

Обобстановке в Казахстане во время выборов Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК
Начальник управления Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин во время телемарафона рассказал об обстановке в Казахстане во время внеочередных президентских выборов, сообщает Zakon.kz.

По словам Азмата Саргазина, в соответствии с Конституцией и другими законодательными актами прокуратура принимала все необходимые меры по обеспечению законности процесса проведения выборов президента. Он отметил, что вопросы неукоснительного соблюдения всеми участниками избирательного процесса требований законодательства и избирательных прав граждан были главным приоритетом работы ведомства.

"В целом, электоральная кампания и сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о воспрепятствовании непосредственно реализации права на голосование не имеется. Официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Азамат Саргазин

За весь день с начала голосования в органы прокуратуры поступило три обращения – по одному из Акмолинской и Актюбинской областей и один –из Астаны.

  • Поступившее в Генеральную прокуратуру обращение направлено в МВД, поскольку в нем автор обращения просил принять меры по факту публичного разжигания национальной розни.

  • Второе обращение поступило в прокуратуру Акмолинской области от жителей города Кокшетау о порядке голосования, которое для рассмотрения было передано в Территориальную избирательную комиссию города Кокшетау.

  • Третье поступило в прокуратуру от наблюдателя о необоснованном удалении из помещения для голосования на избирательном участке. Данное обращение также для обращения по существу было передано в ТИК Актобе.

Помимо этого, поступали иски в суды. Всего их было два.

  • В Верховный суд поступил иск от жителя города Алматы относительно проведения внеочередных выборов. Данный иск Верховным судом возвращен в связи с неподсудностью.

  • Второй иск поступил в Специализированный межрайонный административный суд города Астаны от представителя ОФ "Еркіндік Қанаты" Реймер к председателю участковой избирательной комиссии №375 Астаны о признании действий по удалению наблюдателя незаконными. Он находится еще в производстве суда, решение не принято.

В целом, как заключил Саргазин, электоральная кампания и сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о воспрепятствовании непосредственно реализации права на голосование не имеется.

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев добавил, что органы суда привлекли к административной ответственности четырех человек, которые призывали к проведению и участию в несанкционированных митингах. Он напомнил, что ранее местные исполнительные власти и прокуроры несколько раз предупреждали этих граждан о незаконности акций протестов. Жандос Мураталиев отметил, что к концу голосования в стране обстановка стабильная, полиция продолжит работу в усиленном режиме.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

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