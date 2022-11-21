Еxit poll "Института общественной политики": сколько голосов набрали кандидаты в президенты
Опрос проводился в более 600 избирательных участках по всей стране.
Согласно exit poll "Института общественной политики" партии Аманат Касым-Жомарт Токаев набрал - 85,52% голосов.
Кандидат от общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден - 2,61% голосов.
Кандидат от партии ОСДП Нурлан Ауесбаев - 1,93% голосов.
Кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев – 2,67% голосов.
Кандидат от Республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрам Кажыкен - 2,43% голосов.
Кандидат от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары — дәстүрге жол" - Салтанат Турсынбеков - 1,44% голосов.
Графу "Против всех" выбрали 3,40% избирателей.
Напомним, что экзитпол на президентских выборах проводили "Институт общественной политики" партии "Аманат", институт комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" и международный институт региональных исследований "Открытое общество".