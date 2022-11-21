Еxit poll "Института общественной политики": сколько голосов набрали кандидаты в президенты

Фото: Zakon.kz

Итоги exit poll, проведенные "Институтом обществненой политки" партии Аманат озвучили на телемарафоне. Согласно их данным, на выборах президента больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Опрос проводился в более 600 избирательных участках по всей стране. Согласно exit poll "Института общественной политики" партии Аманат Касым-Жомарт Токаев набрал - 85,52% голосов. Кандидат от общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден - 2,61% голосов. Кандидат от партии ОСДП Нурлан Ауесбаев - 1,93% голосов. Кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев – 2,67% голосов. Кандидат от Республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрам Кажыкен - 2,43% голосов. Кандидат от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары — дәстүрге жол" - Салтанат Турсынбеков - 1,44% голосов. Графу "Против всех" выбрали 3,40% избирателей. Напомним, что экзитпол на президентских выборах проводили "Институт общественной политики" партии "Аманат", институт комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" и международный институт региональных исследований "Открытое общество". Читайте также Экзитпол института "Социс-А": Токаев набрал 82,02% голосов избирателей Exit poll института "Открытое общество": Токаев набрал 82,45% голосов избирателей После закрытия участков на территории Казахстана явка избирателей составила 69,43%

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