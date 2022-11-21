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Экзитпол института "Социс-А": Токаев набрал 82,02% голосов избирателей

выборы, экзитпул, Казахстан Фото: Zakon.kz
Итоги exit poll, проведенные институтом "Социс-А", озвучили на телемарафоне. Согласно их данным, на выборах президента больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным экзитпол института "Социс-А" Касым-Жомарт Токаев набрал 82,02% голосов.

Кандидат от общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден - 2,84% голосов.

Кандидат от партии ОСДП Нурлан Ауесбаев - 2,38% голосов.

Кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев – 3,68% голосов.

Кандидат от Республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрам Кажыкен - 2,62% голосов.

Кандидат от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары — дәстүрге жол" - Салтанат Турсынбеков - 2,24% голосов.

Графу "Против всех" выбрали 4,22% избирателей.

Напомним, что экзитпол на президентских выборах проводили "Институт общественной политики" партии "Аманат", институт комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" и международный институт региональных исследований "Открытое общество".

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Мадина Мамырханова
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