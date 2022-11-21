Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом представитель партии "Ауыл" заявил во время телемарафона.

"Я приложу все силы и свою жизнь на то, чтобы улучшить жизнь людей. Я поздравляю Касым-Жомарта Токаева с победой. Верю, что он будет работать на благо страны. Желаю успехов новоизбранному Главе государства на посту Президента. В рамках своей избирательной компании я добился двух целей. Во-первых, мы подняли вопросы аграрной промышленности и сельских жителей в обществе. Во-вторых, расширили возможности электоральную узнаваемость партии "Ауыл". Жители ауылов верят партии "Ауыл". Мы не остановимся на этом, продолжим работу на благо развития села и сельского хозяйства. Будем готовится к следующим электоральным компании. Я всех сельчан поздравляю с днем работников сельского хозяйства". Жигули Дайрабаев

20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

Согласно данным экзитполов Токаев набрал более 82% голосов избирателей.