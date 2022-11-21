Опубликовано видео с реакцией Токаева на результаты экзитполов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с итогами exit-poll в Республиканском общественном штабе, сообщает Zakon.kz.

На видео запечатлена реакция Касым-Жомарта Токаева на объявление результатов экзитопола.

После объявления итогов Exit poll Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении перед членами штаба назвал завершившуюся выборную кампанию исторической.

"Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Объявлены результаты Exit Poll. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее, уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как Президенту и всем вам. Доверие народа – это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Известная шахматистка Жансая Абдумалик вручила президенту большой букет красных роз, но он вежливо вернул цветы ей.

Фото: Telegram/Toqaev2022

Члены Республиканского общественного штаба вместе с Касым-Жомартом Токаевым спели гимн Казахстана.

20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

Согласно данным экзитполов Токаев набрал более 82% голосов избирателей.