Канье Уэст вернулся в Twitter после антисемитского скандала
Фото: pixabay
С рэпером разорвали контракты многие компании после его октябрьских публикаций. Певец опубликовал короткое приветствие – "Шалом", сообщает Zakon.kz.
За несколько часов до разбана он протестировал возможность оставлять посты в соцсети.
— ye (@kanyewest) November 20, 2022
Shalom : )
Аккаунты Канье Уэста в Twitter и Instagram заблокировали после серии антисемитских твитов в октябре 2022 года.
Аккаунт восстановили после того, как Twitter приобрел Илон Маск.
Кроме аккаунта Уэста Илон Маск решил восстановить в соцсети страницу Дональда Трампа. Однако бывший президент США заявил, что собирается остаться в своей соцсети Truth Social.
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