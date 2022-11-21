Канье Уэст вернулся в Twitter после антисемитского скандала

С рэпером разорвали контракты многие компании после его октябрьских публикаций. Певец опубликовал короткое приветствие – "Шалом", сообщает Zakon.kz.

За несколько часов до разбана он протестировал возможность оставлять посты в соцсети.

Аккаунты Канье Уэста в Twitter и Instagram заблокировали после серии антисемитских твитов в октябре 2022 года.

Аккаунт восстановили после того, как Twitter приобрел Илон Маск.

Кроме аккаунта Уэста Илон Маск решил восстановить в соцсети страницу Дональда Трампа. Однако бывший президент США заявил, что собирается остаться в своей соцсети Truth Social.