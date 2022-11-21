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В Казахстане планируют увеличить квоты на прием кандасов и переселенцев в 2023 году

в Казахстане планируют увеличить квоты приема кандасов и переселенцев Фото: акимат Мангистауской области
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа "Об установлении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2023 год", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется установить:

  • региональную квоту приема кандасов на 2023 год в количестве 1 925 человек;

  • региональную квоту приема переселенцев на 2023 год в количестве 6 727 человек.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 декабря.

По сравнению с текущим годом обе квоты увеличены. Так, в 2022 году региональная квоту приема кандасов установлена в количестве 1 499 человек; региональную квоту приема переселенцев составила 6 587 человек.

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