В Казахстане планируют увеличить квоты на прием кандасов и переселенцев в 2023 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа "Об установлении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2023 год", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется установить:

региональную квоту приема кандасов на 2023 год в количестве 1 925 человек ;

региональную квоту приема переселенцев на 2023 год в количестве 6 727 человек.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 декабря.

По сравнению с текущим годом обе квоты увеличены. Так, в 2022 году региональная квоту приема кандасов установлена в количестве 1 499 человек; региональную квоту приема переселенцев составила 6 587 человек.