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Законодательство РК

Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане

Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане Фото: МИД РК
Министерство труда подготовило проект поправок в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2023 год", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, региональная квота приема кандасов на 2023 год вырастет до 2 287 человек (на текущий момент – 1 925 человек).

Региональная квота приема переселенцев на 2023 год уменьшится до 6 592 человек (сейчас составляет 6 727 человек).

В обосновании проекта говорится, что квоту изменят в связи с потребностью местных исполнительных органов.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября 2023 года.

Ранее мы сообщали, что кандасы и переселенцы получат денежные выплаты для покупки или строительства жилья.

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