Ева Корышева стала абсолютной чемпионкой турнира по теннису в Испании

На кортах испанской академии знаменитого теннисиста Хуана Карлоса Ферреро завершился турнир третьей категории серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет. По итогам этих состязаний молодая казахстанка Ева Корышева признана победителем в двух номинациях, сообщает Zakon.kz.

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Ева Корышева завоевала трофеи в одиночном и в парном разрядах, передает пресс-служба ФТК. В финале "одиночки" теннисистка из Актобе одержала уверенную победу над первой ракеткой турнира Гретой Немчек (Венгрия) со счетом 6:4, 6:4.

В матче за титул парного разряда Корышева с еще одной представительницей Казахстана Томирис Нуржан переиграли Грету Немчек / Анастасию Преду (Румыния) – 6:2, 6:2.

Для 13-летней Евы нынешний сезон сложился успешно. Воспитанница актюбинской школы тенниса в этом году выиграла четыре турнира серии Tennis Europe, из которых три – в одиночном разряде.