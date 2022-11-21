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Ева Корышева стала абсолютной чемпионкой турнира по теннису в Испании

Теннис Чемпионка Турнира Фото: ktf.kz
На кортах испанской академии знаменитого теннисиста Хуана Карлоса Ферреро завершился турнир третьей категории серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет. По итогам этих состязаний молодая казахстанка Ева Корышева признана победителем в двух номинациях, сообщает Zakon.kz.

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Ева Корышева завоевала трофеи в одиночном и в парном разрядах, передает пресс-служба ФТК. В финале "одиночки" теннисистка из Актобе одержала уверенную победу над первой ракеткой турнира Гретой Немчек (Венгрия) со счетом 6:4, 6:4.

В матче за титул парного разряда Корышева с еще одной представительницей Казахстана Томирис Нуржан переиграли Грету Немчек / Анастасию Преду (Румыния) – 6:2, 6:2.

Для 13-летней Евы нынешний сезон сложился успешно. Воспитанница актюбинской школы тенниса в этом году выиграла четыре турнира серии Tennis Europe, из которых три – в одиночном разряде.

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Испания
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