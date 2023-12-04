Казахстанские теннисисты успешно выступили на турнире в Турции

В Стамбуле завершился турнир третьей категории серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет. Юные казахстанские теннисисты показали достойные результаты, сообщает Zakon.kz.

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В одиночном разряде Роберт Каминский дошел до финала, где в матче за титул уступил россиянину Никите Бердину со счетом 1:6, 2:6.

В парном разряде состоялось казахстанское дерби между Александром Софрыгиным/Егором Сорокиным и Ансаром Ниеткаливым/Жанторе Санжарулы. В захватывающем трехсетовом матче победу одержали Александр и Егор – 1:6, 6:3, 10:8.

У девушек в парном разряде Руслана Русланова в дуэте с россиянкой Викторией Хастцаевой уступила Татьяне Головиной/Марии Масляковой со счетом 6:2, 5:7, 6:10.

Ранее Григорий Ломакин стал финалистом турнира серии ITF M15 парного разряда в египетском Шарм-эль-Шейхе. Казахстанец в паре с россиянином Евгением Филипповым в матче за трофей проиграл британцам Бену Джонсу/Дэвиду Стивенсону в двух сетах – 6:7 (5:7), 6:7 (2:7).



