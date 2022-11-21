Казахстан и Узбекистан подпишут договор о демаркации госграницы
Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
Казахстан и Узбекистан подпишут договор о демаркации государственной границы. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Заседание правительственных делегаций Казахстана и Узбекистана проходило в Ташкенте.
"Стороны подготовили к подписанию проект договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и проекты итоговых документов демаркации границы, являющиеся приложениями к вышеуказанному договору". Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров
Он отметил, что переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
20 октября был подготовлен проект договора между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы. Протяженность демаркированной линии госграницы составляет 2356,666 км.
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