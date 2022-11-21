Казахстан и Узбекистан подпишут договор о демаркации госграницы

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Казахстан и Узбекистан подпишут договор о демаркации государственной границы. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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