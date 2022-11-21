В Таразе 100 полицейских выезжали на сообщение о бомбах в корпусах колледжа
Фото: polisia.kz
В Таразе 21 ноября "заминировали" два корпуса политехнического колледжа, сообщает Zakon.kz.
21 ноября 2022 года в 13:10 в полицию поступило сообщение об анонимном письме, которое пришло на официальную страницу Жамбылского политехнического колледжа в Telegram. В нем сообщалось, что в корпусах колледжа, расположенных по проспекту Толе би и улице Домалак ана, заложены взрывные устройства, которые детонируют через час.
В специальных мероприятиях было задействовано 22 автоэкипажа, 100 сотрудников полиции, специальных и оперативных служб, а также кинологи со служебными собаками. ДП Жамбылской области
Сотрудники колледжа, студенты были эвакуированы.
В результате проведенных специальных мероприятий взрывных устройств не обнаружено. Начато досудебное расследование.
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