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Эрдоган допустил проведение наземной операции в Ираке и Сирии

Проведение наземной операции в Ираке и Сирии Фото: tccb.gov.tr
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может начать наземную операцию в Сирии и Ираке после воздушной, сообщает Zakon.kz.

В интервью CNN Turk турецкий лидер подчеркнул, что уничтожение террористических организаций в настоящее время является неотъемлемым долгом сил безопасности страны.

"И это не ограничивается только воздушной кампанией. Сколько сил сухопутных войск здесь должно быть задействовано – наши соответствующие подразделения, наше Министерство обороны и наш Генеральный штаб решают вместе. Мы проводим консультации, а затем предпринимаем соответствующие шаги". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Он добавил, что этот регион давно был в числе целей Турции.

Ранее Минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии – сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака.

Утром 21 ноября на севере Ирака и Сирии Турция провела воздушную военную операцию "Коготь-меч" в отношении курдов. Удары последовали после того, как в Стамбуле произошел ряд взрывов. Турецкие власти квалифицировали их как курдские теракты.

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