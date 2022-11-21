По мнению эксперта, победа Токаева на выборах демонстрирует зрелость казахстанского общества

Директор Центра политических исследований Айдар Амребаев отметил, что причиной победы Токаева на выборах стала последовательная и глубоко проработанная деятельность президента и его "команды" как в предэлекторальный, так и в электоральный период, сообщает Zakon.kz.

Досрочные президентские выборы в Казахстане, как и ожидалось большинством не только экспертов, но и простых избирателей, завершились убедительной победой действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токева.

ЦИК РК огласил предварительные итоги выборов президента Казах-стана:

Касым-Жомарт Токаев – 81,31%

Жигули Дайрабаев – 3,42%

Каракат Абден – 2,60%

Мейрам Кажыкен – 2,53%

Нурлан Ауесбаев – 2,22%

Салтанат Турсынбекова – 2,12%

Против всех – 5,08%

Итоговая явка избирателей составила 69,44%.

Фактически, президенту и команде удалось на основе действующего законодательства "на дальних подступах" нейтрализовать потенциальных соперников "основного кандидата" из оппозиционного лагеря,

Несмотря на то, что о предстоящих выборах эксперты говорили еще в начале года, оппозиционным силам так и не удалось подготовиться к ним, ни организационно, ни содержательно. Даже попытки оппозиции в последний момент выдвинуть единого кандидата оказались тщетны. В итоге в нем участвовало 6 кандидатов, включая самого действующего президента. Причем, Касым-Жомарта Токаева, как беспартийного кандидата, выдвинула широкая общественная коалиция, включившая в себя три партии ("Аманат", НПК и "Ак Жол"), а также другие республиканские общественные организации раз-личной направленности, представившей широкий гражданский сектор. Это позволило сформировать платформу, удовлетворяющую политические ценности и потребности больших групп электората.

При этом, к удивлению ряда экспертов, парламентские партии НПК и "Ак Жол", оппонирующие "Аманату" не сумели предложить альтернативных кандидатов. К чести других партий, таких как "Ауыл" и ОСДП, они выдвинули своих кандидатов и полноценно участвовали в электоральном процессе, способствуя популяризации лозунгов и программ этих партий, что может пойти им на пользу во время грядущих выборов в парламент в следующем году. Также о себе заявили некоторые неизвестные доселе кандидаты, что улучшает их узнаваемость и возможности участвовать на будущих выборах в законодательный орган по мажоритарным спискам.

И все же на этом, достаточно скромном на политические сенсации фоне, весомо и состоятельно выглядела избирательная кампания Токаева, в связи с чем он получил заслуженную победу и ожидаемую поддержку народа. По оценкам экспертов, выборы имели исключительно важное значение для устойчивого и стабильного развития страны - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил мандат доверия от своих граждан на следующие семь лет. Полученная таким образом, легитимность, позволит Токаеву сосредоточится на выполнении своей предвыборной программы "Справедливый Казахстан: для всех и каждого, сейчас и навсегда".

Состоявшиеся выборы есть логическое продолжение программы политических реформ Токаева, часть процесса политической модернизации. По-беда действующего президента демонстрирует эмоциональную зрелость и спокойную уверенность казахстанского общества в правильности избранного пути, нацеленность на построение Справедливого Казахстана.

Новация этих выборов – наличие в бюллетене графы "против всех", благодаря чему избиратели получили возможность выразить свое несогласие и социальный протест легитимным образом.

Появление впервые за долгое время в избирательном бюллетене графы "против всех", несмотря на малый итоговый показатель, привела к определенным дивидендам.

Во-первых, властям получилось осуществить замер потенциального протестного настроя среди граждан.

Во-вторых, власти на деле смогли зафиксировать уровень несогласных в региональном разрезе.

В-третьих, результат графы "против всех" демонстрирует долю избирателей, которые являются потенциальным электоратом новых политических лидеров и партий.

Краеугольным тематическим камнем предвыборных платформ практически всех кандидатов стала социальная тематика. Например, женщины-кандидаты традиционно делали ставку на социальную защиту семейных ценностей и поддержку института семьи. Остальные же кандидаты призывали вернуться к социальной защищенности и государственному патернализму над социальной сферой. Ряд кандидатов были озабочены состоянием отдельных отраслей и сфер жизнедеятельности. Например, выдвиженец от партии "Ауыл" опирался на традиционные ценности и выразил озабоченность проблемами сельчан. В отличие от них программа "основного кандидата" была комплексной и стратегически целостной, охватывая ключевые направления государственного развития в целом. Таким образом, электоральная кампа-ния-2022 была важна и с точки зрения диагностики общества, его отношения к происходящим в стране процессам и событиям, и с позиций стратегических перспектив развития.

В этом плане, с победой Касым-Жомарта Токаева сформирована долговременная политическая перспектива и определены основные тренды дальнейшего развития Казахстана – создание политической системы с широким общественным контролем, открытым диалогом, обязательным учетом мнений большинства населения.

Закономерность и убедительность победы основана на консолидации ресурсов разных политических сил и институтов гражданского общества в единое целое (Народная Коалиция), общенациональной программе, широкомасштабной агитационной работе (акцент агитации на регионах), проактивной информационной работе, точечной работе с разными социальными группами (стратный подход), организации работы общественных приемных по сбору наказов, мобилизации своего электората, конкретных задачах на 7 лет, решение конкретных проблем. Выборы еще раз подтвердили высокий уровень доверия казахстанцев президенту страны и поддержки проводимых им реформ.

К особенностям выборов 2022 года можно отнести также следующее: