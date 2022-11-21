Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

По мнению эксперта, победа Токаева на выборах демонстрирует зрелость казахстанского общества

По мнению эксперта, победа Токаева Фото: Zakon.kz
Директор Центра политических исследований Айдар Амребаев отметил, что причиной победы Токаева на выборах стала последовательная и глубоко проработанная деятельность президента и его "команды" как в предэлекторальный, так и в электоральный период, сообщает Zakon.kz.

Досрочные президентские выборы в Казахстане, как и ожидалось большинством не только экспертов, но и простых избирателей, завершились убедительной победой действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токева.

ЦИК РК огласил предварительные итоги выборов президента Казах-стана:

  • Касым-Жомарт Токаев – 81,31%

  • Жигули Дайрабаев – 3,42%

  • Каракат Абден – 2,60%

  • Мейрам Кажыкен – 2,53%

  • Нурлан Ауесбаев – 2,22%

  • Салтанат Турсынбекова – 2,12%

  • Против всех – 5,08%

Итоговая явка избирателей составила 69,44%.

Фактически, президенту и команде удалось на основе действующего законодательства "на дальних подступах" нейтрализовать потенциальных соперников "основного кандидата" из оппозиционного лагеря,

Несмотря на то, что о предстоящих выборах эксперты говорили еще в начале года, оппозиционным силам так и не удалось подготовиться к ним, ни организационно, ни содержательно. Даже попытки оппозиции в последний момент выдвинуть единого кандидата оказались тщетны. В итоге в нем участвовало 6 кандидатов, включая самого действующего президента. Причем, Касым-Жомарта Токаева, как беспартийного кандидата, выдвинула широкая общественная коалиция, включившая в себя три партии ("Аманат", НПК и "Ак Жол"), а также другие республиканские общественные организации раз-личной направленности, представившей широкий гражданский сектор. Это позволило сформировать платформу, удовлетворяющую политические ценности и потребности больших групп электората.

При этом, к удивлению ряда экспертов, парламентские партии НПК и "Ак Жол", оппонирующие "Аманату" не сумели предложить альтернативных кандидатов. К чести других партий, таких как "Ауыл" и ОСДП, они выдвинули своих кандидатов и полноценно участвовали в электоральном процессе, способствуя популяризации лозунгов и программ этих партий, что может пойти им на пользу во время грядущих выборов в парламент в следующем году. Также о себе заявили некоторые неизвестные доселе кандидаты, что улучшает их узнаваемость и возможности участвовать на будущих выборах в законодательный орган по мажоритарным спискам.

И все же на этом, достаточно скромном на политические сенсации фоне, весомо и состоятельно выглядела избирательная кампания Токаева, в связи с чем он получил заслуженную победу и ожидаемую поддержку народа. По оценкам экспертов, выборы имели исключительно важное значение для устойчивого и стабильного развития страны - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил мандат доверия от своих граждан на следующие семь лет. Полученная таким образом, легитимность, позволит Токаеву сосредоточится на выполнении своей предвыборной программы "Справедливый Казахстан: для всех и каждого, сейчас и навсегда".

Состоявшиеся выборы есть логическое продолжение программы политических реформ Токаева, часть процесса политической модернизации. По-беда действующего президента демонстрирует эмоциональную зрелость и спокойную уверенность казахстанского общества в правильности избранного пути, нацеленность на построение Справедливого Казахстана.

Новация этих выборов – наличие в бюллетене графы "против всех", благодаря чему избиратели получили возможность выразить свое несогласие и социальный протест легитимным образом.

Появление впервые за долгое время в избирательном бюллетене графы "против всех", несмотря на малый итоговый показатель, привела к определенным дивидендам.

  • Во-первых, властям получилось осуществить замер потенциального протестного настроя среди граждан.

  • Во-вторых, власти на деле смогли зафиксировать уровень несогласных в региональном разрезе.

  • В-третьих, результат графы "против всех" демонстрирует долю избирателей, которые являются потенциальным электоратом новых политических лидеров и партий.

Краеугольным тематическим камнем предвыборных платформ практически всех кандидатов стала социальная тематика. Например, женщины-кандидаты традиционно делали ставку на социальную защиту семейных ценностей и поддержку института семьи. Остальные же кандидаты призывали вернуться к социальной защищенности и государственному патернализму над социальной сферой. Ряд кандидатов были озабочены состоянием отдельных отраслей и сфер жизнедеятельности. Например, выдвиженец от партии "Ауыл" опирался на традиционные ценности и выразил озабоченность проблемами сельчан. В отличие от них программа "основного кандидата" была комплексной и стратегически целостной, охватывая ключевые направления государственного развития в целом. Таким образом, электоральная кампа-ния-2022 была важна и с точки зрения диагностики общества, его отношения к происходящим в стране процессам и событиям, и с позиций стратегических перспектив развития.

В этом плане, с победой Касым-Жомарта Токаева сформирована долговременная политическая перспектива и определены основные тренды дальнейшего развития Казахстана – создание политической системы с широким общественным контролем, открытым диалогом, обязательным учетом мнений большинства населения.

Закономерность и убедительность победы основана на консолидации ресурсов разных политических сил и институтов гражданского общества в единое целое (Народная Коалиция), общенациональной программе, широкомасштабной агитационной работе (акцент агитации на регионах), проактивной информационной работе, точечной работе с разными социальными группами (стратный подход), организации работы общественных приемных по сбору наказов, мобилизации своего электората, конкретных задачах на 7 лет, решение конкретных проблем. Выборы еще раз подтвердили высокий уровень доверия казахстанцев президенту страны и поддержки проводимых им реформ.

К особенностям выборов 2022 года можно отнести также следующее:

  • Во-первых, выдвижение кандидата в президенты от широкой коалиции общественных организаций разной направленности позволило консолидировать "политический класс" страны вокруг действующего Главы государства.

  • Во-вторых, "основной кандидат" – К.К.Токаев – участвовал в агитационной кампании опосредовано, осуществляя свою повседневную работу. При этом совершаемые им дела, как ничто лучше, стало подтверждением состоятельности кандидата. Более того, акцент был сделан не на персоне Президента, а на программных содержательных моментах его предвыборной платформы. К примеру, печатная и видео агитпродукция составлена была представлена без изображений кандидата. Ранее "основной кандидат" заполнял собой всю агитационную кампанию.

  • В-третьих, для выражения протестного голосования у электората было не-сколько опций: кандидат "против всех" и кандидат от оппозиции, что снизило накал митингового общественного протеста.

  • В-четвертых, отсутствие широкой оппозиционной повестки и поляризации с четкой разделительной (дихотомической) линией "за" либо "против" позволило выбить у оппозиции "козыри", превратив их в олицетворение деструктивных сил.

  • В-пятых, отсутствие бойкотного дискурса стало следствием общественной настроенности на стабильность и устойчивость государства в условиях международной турбулентности.

  • В-шестых, кандидаты начали реально конкурировать (соперничать) между собой (ранее кандидаты демонстративно избегали пересечений друг с другом).

  • В-седьмых, политическое пространство страны стало открытым для рынка политтехнологий.

  • В-восьмых, было продемонстрировано широкое использование Exit Poll. На выборах-2022 опрос на избирательных участках провели 6 независимых организаций, тогда как ранее к нему допускали только избранные организации.

Читайте также

Нелегальные посредники: зачем мошенники ищут "сотрудников" на биржах труда

Эксперт высказался о предстоящих выборах президента

"Держать руку на пульсе мировых перемен": политолог о значении G20 для Казахстана

Амребаев Айдар
Выборы президента РК-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Опубликовано видео с реакцией
Опубликовано видео с реакцией Токаева на результаты exit-poll
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления