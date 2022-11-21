Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Реджеп Эрдоган поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Поздравил с победой на выборах Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Zakon.kz.

Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах, передает Акорда.

Глава государства выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за поздравления и добрые пожелания, отметив важность практического воплощения ранее подписанных двусторонних соглашений и договоренностей.

Собеседники подчеркнули готовность к реализации новых инициатив, отвечающих общим интересам братских стран.

Читайте также

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Политолог: Выборы президента – начало кардинальной перезагрузки ключевых государственных институтов

Почему алматинцы неохотно шли на выборы, рассказал политолог Андрей Чеботарёв

Константин Вноровский
Выборы президента РК-2022 Токаев Касым-Жомарт Эрдоган Реджеп Тайип
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Опубликовано видео с реакцией
Опубликовано видео с реакцией Токаева на результаты exit-poll
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления