Реджеп Эрдоган поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Zakon.kz.

Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах, передает Акорда.

Глава государства выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за поздравления и добрые пожелания, отметив важность практического воплощения ранее подписанных двусторонних соглашений и договоренностей.

Собеседники подчеркнули готовность к реализации новых инициатив, отвечающих общим интересам братских стран.