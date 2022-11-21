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Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева с победой на выборах

Поздравил с победой Фото: akorda.kz
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Глава государства выразил благодарность за теплое поздравление и подчеркнул, что Пакистан является одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии, передает Акорда.

Собеседники отметили положительную динамику роста взаимной торговли и расширение сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном в энергетическом и транспортном секторах.

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Выборы президента РК-2022 Токаев Касым-Жомарт Пакистан
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