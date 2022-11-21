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Предвзято и необъективно – в МИД РК прокомментировали оценку выборов от БДИПЧ ОБСЕ

прокомментировал оценку выборов от БДИПЧ ОБСЕ Фото: МИД РК
В МИД РК, ознакомившись с оценкой миссии БДИПЧ ОБСЕ прошедших в Казахстане внеочередных президентских выборов, отметили, что те "страдают отсутствием объективности", сообщает Zakon.kz.

По мнению МИД РК, "заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане, состоявшимися 20 ноября 2022 года, страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей республики".

Как известно, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) обладает мандатом по оказанию помощи государствам – участникам ОБСЕ в их деятельности, направленной на то, чтобы "обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод, действовать на основе законности, проводить в жизнь принципы демократии" (Хельсинский документ 1992 года).

В заявлении же содержится набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране. В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ее руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение ее в передовое общество, основанное на верховенстве закона.

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Заявление миссии БДИПЧ ОБСЕ, содержащее голословные и неподтвержденные фактами обвинения, диссонирует с выводами миссий всех авторитетных международных организаций, также наблюдавших за выборами, что вновь показывает его предвзятость.

Заявление БДИПЧ ОБСЕ по своему содержанию свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание.

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