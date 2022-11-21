Эффективную работу избиркомов на выборах отметили наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ
Фото: Zakon.kz
ЦИК и территориальные избиркомы сработали организованно и эффективно на внеочередных президентских выборах, предоставив обширную информацию избирателям, отметили международные наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек на брифинге в Астане поделилась предварительными результатами наблюдения за выборами.
"Органы по проведению выборов предоставили обширную информацию избирателям в средствах массовой информации. (…) Центральная избирательная комиссия эффективно осуществляла подготовку к выборам и обеспечила всестороннее обучение нижестоящих избирательных комиссий, которые, в свою очередь, обладали опытом и были хорошо оснащены". Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек
Выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября.
По предварительным итогам побеждает на выборах действующий президент Касым-Жомарт Токаев, набравший 83,31% голосов избирателей.
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