Эффективную работу избиркомов на выборах отметили наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ

Фото: Zakon.kz

ЦИК и территориальные избиркомы сработали организованно и эффективно на внеочередных президентских выборах, предоставив обширную информацию избирателям, отметили международные наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек на брифинге в Астане поделилась предварительными результатами наблюдения за выборами. "Органы по проведению выборов предоставили обширную информацию избирателям в средствах массовой информации. (…) Центральная избирательная комиссия эффективно осуществляла подготовку к выборам и обеспечила всестороннее обучение нижестоящих избирательных комиссий, которые, в свою очередь, обладали опытом и были хорошо оснащены". Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек Выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. По предварительным итогам побеждает на выборах действующий президент Касым-Жомарт Токаев, набравший 83,31% голосов избирателей. Читайте также Глава миссии СНГ отметил политическую зрелость казахстанцев Озвучена итоговая явка избирателей на выборах президента Казахстана Президентские выборы в Казахстане завершились

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