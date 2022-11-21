Движение BAQYLA: 3,2 тысяч участков в 27 городах страны были под нашим наблюдением

Движение BAQYLA обучило свыше 5 тыс. наблюдателей и распределило их по избирательным участкам по стране. Во время внеочередных президентских выборов, состоявшихся 20 ноября, участвовало в наблюдении за выборами и охватило по республике 27 городов и населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Центральная избирательная комиссия до этого сообщала о наличии свыше 10 тысяч избирательных участков по Казахстану. Представители BAQYLA смогли охватить 3,2 тысяч участков, что составляет 30 процентов от их общего количества.

Как и ожидалось, выборы не были насыщенными на борьбу. В BAQYLA отмечают, что причиной тому стали низкая узнаваемость кандидатов, кроме Токаева, и слабость их избирательной кампании. Несмотря на то, что она шла в течение двух месяцев, избиратели не смогли даже запомнить имена некоторых кандидатов.

Фото: BAQYLA

Из-за отсутствия яркой борьбы между кандидатами, в день выборов процесс наблюдения тоже не был особо насыщенным. Возможно, в связи с тем, что не было необходимости в искажении голосования в пользу отдельных кандидатов, было зарегистрировано меньше нарушений, чем во время прошлых выборов.

Были зарегистрированы факты недопуска наблюдателей в избирательные участки, некоторым не выдавали протоколов, других пытались исключить из процесса наблюдения. Большинство из этих правонарушений решалось в самих избирательных участках.

Фото: BAQYLA

В BAQYLA считают, что наблюдение за выборами играет важную роль в формировании и укреплении гражданского общества и намерены максимально участвовать в формировании института наблюдателей во время предстоящих внеочередных парламентских выборов.

"С целью подготовки наблюдателей мы провели несколько тренингов через дистанционное обучение на казахском и русском языках. В них участвовали тренеры областного и городского уровней неправительственных общественных объединений, входящих в BAQYLA. Мы ответили на вопросы участников, электронные записи тренингов отправили во все регионы. Они проходили на основе "Блокнота наблюдателя", подготовленного нами". Дос Кошим

"Мы провели работу по популяризации BAQYLA среди граждан, благодаря чему наши ряды пополнились, и мы обучили активистов. Возраст наблюдателей от 19 лет, основная часть старше 30-ти. В нашем городе – 84 избирательных участка, охватили все. Для нас это первый опыт. Мы хотели честных выборов, поэтому пошли в наблюдатели". Динара Омирзакова, Петропавловск

Фото: BAQYLA

"Наблюдатели крепнут в условиях высокой политической конкуренции. К сожалению, эти выборы прошли без борьбы. Как бы ни было, важно не утратить рвение активных граждан, поэтому одной из особенностей наблюдения за нынешними выборами стало то, что было проведено много лекций о важности гражданского общества, наблюдения за выборами и анализ различных ситуаций во время голосования". Бахытжан Бухарбай

"Я еще со школы хотел быть активным. Став взрослым, открыл свой бизнес, стал вести блог и увеличил свою аудиторию. Затем решил участвовать в политическом процессе и через это быть полезным стране. Я не ожидал, что актюбинцы будут активными в период кампании. Но мы не испытали проблем с поиском людей. Среди нас также были опытные наблюдатели. Во время работы мы подружились". Аслан Зулкашев, Актобе

"Какова цель наблюдателя? Ответ: содействовать честному проведению выборов. Мы хотели донести это молодежи, потому что многие не знают, насколько это важно, а если даже и знают, то относятся равнодушно". Ерлан Омиржанулы, Семей