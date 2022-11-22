Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Теперь официально: Касым-Жомарт Токаев победил на выборах

Теперь официально: Касым-Жомарт Токаев победил на выборах Фото: Zakon.kz
Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров на заседании ведомства 22 ноября 2022 года озвучил окончательные итоги выборов президента страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в ЦИК были доставлены оригиналы протоколов со всех регионов.

В целом, по данным Нурлана Абдирова, проголосовали более 8,3 млн человек, или 69,44% избирателей.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

  • Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов;
  • Жигули Дайрабаев – 3,42%;
  • Каракат Абден – 2,6%;
  • Мейрам Кажыкен – 2,53%;
  • Нурлан Ауесбаев – 2,22%;
  • Салтанат Турсынбекова – 2,12%.

Графу "Против всех" выбрали 5,8% избирателей.

Теперь официально: Касым-Жомарт Токаев победил на выборах

Фото: Zakon.kz

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября 2022 года. В них приняли участие шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Согласно данным ЦИК, воспользовались правом голоса 8,3 млн казахстанцев. В Казахстане в списки избирателей были включены более 11,9 млн человек.

Читайте также

Премьер-министр Индии поздравил Токаева с победой на президентских выборах

В Кремле назвали Казахстан важным партнером и союзником

Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева с победой на выборах

Мадина Мамырханова
Выборы президента РК-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
4 села Алматинской области подключать к природному газу в ближайшие дни
Четыре села в Алматинской области подключат к природному газу
Напиток
О побочных эффектах чая рассказали ученые
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления