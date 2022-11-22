Теперь официально: Касым-Жомарт Токаев победил на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров на заседании ведомства 22 ноября 2022 года озвучил окончательные итоги выборов президента страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в ЦИК были доставлены оригиналы протоколов со всех регионов.

В целом, по данным Нурлана Абдирова, проголосовали более 8,3 млн человек, или 69,44% избирателей.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов;

Жигули Дайрабаев – 3,42%;

Каракат Абден – 2,6%;

Мейрам Кажыкен – 2,53%;

Нурлан Ауесбаев – 2,22%;

Салтанат Турсынбекова – 2,12%.



Графу "Против всех" выбрали 5,8% избирателей.

Фото: Zakon.kz



Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября 2022 года. В них приняли участие шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Согласно данным ЦИК, воспользовались правом голоса 8,3 млн казахстанцев. В Казахстане в списки избирателей были включены более 11,9 млн человек.