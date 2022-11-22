Теперь официально: Касым-Жомарт Токаев победил на выборах
Фото: Zakon.kz
Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров на заседании ведомства 22 ноября 2022 года озвучил окончательные итоги выборов президента страны, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, в ЦИК были доставлены оригиналы протоколов со всех регионов.
В целом, по данным Нурлана Абдирова, проголосовали более 8,3 млн человек, или 69,44% избирателей.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
- Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов;
- Жигули Дайрабаев – 3,42%;
- Каракат Абден – 2,6%;
- Мейрам Кажыкен – 2,53%;
- Нурлан Ауесбаев – 2,22%;
- Салтанат Турсынбекова – 2,12%.
Графу "Против всех" выбрали 5,8% избирателей.
Фото: Zakon.kz
Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября 2022 года. В них приняли участие шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Согласно данным ЦИК, воспользовались правом голоса 8,3 млн казахстанцев. В Казахстане в списки избирателей были включены более 11,9 млн человек.
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