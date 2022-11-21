Озвучена итоговая явка избирателей на выборах президента Казахстана

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров озвучил цифры по итоговой явке избирателей на выборах президента, сообщает Zakon.kz.

Согласно итоговому подсчету, 20 ноября проголосовали 8 300 046 казахстанцев, или 69,44% от общего числа избирателей. Общее число избирателей – 11 953 465.

В Алматы проголосовали 28,72%, в Астане – 45,67%, в Шымкенте – 59,79%.

Выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября 2022 года. Победу в них одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев.



