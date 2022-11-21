Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Озвучена итоговая явка избирателей на выборах президента Казахстана

Озвучены итоги явки на выборах президента Казахстана Фото: ЦИК РК
Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров озвучил цифры по итоговой явке избирателей на выборах президента, сообщает Zakon.kz.

Согласно итоговому подсчету, 20 ноября проголосовали 8 300 046 казахстанцев, или 69,44% от общего числа избирателей. Общее число избирателей – 11 953 465.

В Алматы проголосовали 28,72%, в Астане – 45,67%, в Шымкенте – 59,79%. 

Выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября 2022 года. Победу в них одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. 


Озвучена итоговая явка избирателей на выборах

Фото: Zakon.kz

Читайте также

Президентские выборы в Казахстане завершились

После закрытия участков на территории Казахстана явка избирателей составила 69,43%

Димаш Кудайберген проголосовал на выборах президента Казахстана

Ирина Капитанова
ЦИК РК Выборы президента РК-2022 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликовано видео с реакцией
Опубликовано видео с реакцией Токаева на результаты exit-poll
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
Недалеко от Алматы рано утром произошло землетрясение
Недалеко от Алматы рано утром произошло землетрясение
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления