Ажар Гиният: Сельчане больше всего подвержены заболеваниям органов дыхания

На заседании правительства Казахстана министр здравоохранения Ажар Гиният представила анализ здоровья сельских жителей и то, какие меры принимает ведомство для повышения оказания медпомощи на селе, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным главы Минздрава, на селе проживают порядка 8 млн человек, что составляет 41% населения страны. Медицинскую помощь жителям сел оказывают более 5 тыс. медорганизаций.

"Анализ здоровья сельского населения показывает, что на первом месте у сельчан болезни органов дыхания, на которые приходится 42,7%, пищеварения – 9%". Ажар Гиният

В целом, как отметила министр, медико-демографическая ситуация стабильная. Согласно официальной статистике, показатели здоровья улучшились, при этом общая смертность снизилась на 21,3%.

В то же время Гиният добавила, что за годы пандемии коронавирусной инфекции из-за ограничительных мер доступность специализированной медицинской помощи сельчанам снизилась. Для раннего выявления и своевременного лечения заболеваний внедряются масштабные профилактические осмотры. С учетом половозрастного состава, анализа здоровья населения расширена целевая группа и перечень услуг сельского населения ("Дети" в возрасте от рождения до 18 лет; "Жастар" от 18 до 29 лет; "Енбек-1" от 30 до 44 лет; "Енбек-2" от 45 до 65 лет; "Зейнеткер" - старше 66 лет).

С 20 октября текущего года профилактические осмотры в селах проводятся по всей стране.

"Профилактические осмотры направлены на выявление ранних стадий заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронических заболеваний желудка и почек". Ажар Гиният

Также расширены услуги на раннее выявление заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы для лиц в возрасте от 18 до 70 лет и старше, заболеваний органов дыхания и рака предстательной железы для лиц от 50 лет и старше.

Для детей до 18 лет включены дополнительные общие клинические методы лабораторных исследований в возрасте одного года, трех, шести и 14-ти лет.

Созданы условия для равного бесплатного обеспечения городских и сельских пациентов на амбулаторном уровне: лекарственные средства обеспечиваются по единому перечню АЛО; в сельской местности при отсутствии врача бесплатный рецепт вправе выписать фельдшер; в сельских населенных пунктах, где отсутствует аптека, лекарственные средства бесплатно отпускаются через объекты ПМСП медицинским работником, а также через передвижные аптечные пункты.

По словам главы Минздрава, еще в этом году приняты законодательные нормы, направленные на улучшение доступности и качества медицинской помощи населению страны.

Касательно повышения доступности лекарств, не входящих в амбулаторное лекарственное обеспечение, то здесь в отраслевое законодательство внесена норма по созданию аптечных пунктов в сельских медицинских организациях. С июля текущего года открыты 75 государственных аптечных пунктов и 161 частная аптека в 230 населенных пунктах.

"Принимаются меры по цифровизации сельского здравоохранения. 86,1% объектов сельского здравоохранения подключены к интернету, 91,1% рабочих мест оснащены компьютерами, 81% медицинских организаций внедрили госпитальные информационные системы". Ажар Гиният

Минздрав планирует дальнейший перевод на дистанционный формат медицинских услуг в рамках реализации национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".

По словам министра, это позволит предоставлять медицинские услуги посредством цифровых технологий, обеспечивающее дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с физическими лицами, а также документирование совершаемых ими действий.