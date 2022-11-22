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Законодательство РК

Опубликовано постановление ЦИК по итогам внеочередных выборов президента РК

Опубликовано постановление ЦИК об итогах выборов Фото: Zakon.kz
Опубликовано постановление Центральной избирательной комиссии РК от 22 ноября 2022 года "Об установлении итогов внеочередных выборов президента Республики Казахстан, состоявшихся 20 ноября 2022 года", сообщает Zakon.kz.

ЦИК постановляет:

  • считать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича избранным президентом Республики Казахстан;

  • зарегистрировать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича в качестве президента Республики Казахстан;

  • вручить зарегистрированному президенту Республики Казахстан соответствующее удостоверение.

Кроме того, ЦИК определил 26 ноября 2022 года днем принесения присяги президента Республики Казахстан Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, избранного на внеочередных выборах 20 ноября 2022 года.

В документе говорится, что на основании протоколов областных, городов республиканского значения и столицы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов на внеочередных выборах президента РК в списки избирателей по единому общенациональному избирательному округу были включены 11 953 465 граждан, приняли участие в голосовании 8 278 570 человек, из них проголосовали по открепительным удостоверениям 13 282 и вне помещения для голосования – 969 избирателей.

Кандидатами в президенты Республики Казахстан баллотировались шесть человек.

По Казахстану проголосовали за:

  • Абден Қарақат – 206 206 голосов, или 2,60% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

  • Ауесбаева Нурлана – 176 116 голосов, или 2,22% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

  • Дайрабаева Жигули – 271 641 голос, или 3,42% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

  • Кажыкена Мейрама – 200 907 голосов, или 2,53% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

  • Токаева Касым-Жомарта – 6 456 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

  • Турсынбекову Салтанат – 168 731 голос, или 2,12% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Число бюллетеней с отметкой в строке "Против всех" – 460 484 голоса, или 5,80% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В постановлении также приводятся данные голосования по всем регионам республики.

"В соответствии со ст. 65 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" считается избранным президентом Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич, 1953 года рождения, казах, президент Республики Казахстан, проживающий в городе Астане", – говорится в постановлении.

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