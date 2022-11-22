Опубликовано постановление ЦИК по итогам внеочередных выборов президента РК

Опубликовано постановление Центральной избирательной комиссии РК от 22 ноября 2022 года "Об установлении итогов внеочередных выборов президента Республики Казахстан, состоявшихся 20 ноября 2022 года", сообщает Zakon.kz.

ЦИК постановляет:

считать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича избранным президентом Республики Казахстан;

зарегистрировать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича в качестве президента Республики Казахстан;

вручить зарегистрированному президенту Республики Казахстан соответствующее удостоверение.

Кроме того, ЦИК определил 26 ноября 2022 года днем принесения присяги президента Республики Казахстан Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, избранного на внеочередных выборах 20 ноября 2022 года.

В документе говорится, что на основании протоколов областных, городов республиканского значения и столицы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов на внеочередных выборах президента РК в списки избирателей по единому общенациональному избирательному округу были включены 11 953 465 граждан, приняли участие в голосовании 8 278 570 человек, из них проголосовали по открепительным удостоверениям 13 282 и вне помещения для голосования – 969 избирателей.

Кандидатами в президенты Республики Казахстан баллотировались шесть человек.

По Казахстану проголосовали за:

Абден Қарақат – 206 206 голосов, или 2,60% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Ауесбаева Нурлана – 176 116 голосов, или 2,22% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Дайрабаева Жигули – 271 641 голос, или 3,42% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Кажыкена Мейрама – 200 907 голосов, или 2,53% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Токаева Касым-Жомарта – 6 456 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Турсынбекову Салтанат – 168 731 голос, или 2,12% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Число бюллетеней с отметкой в строке "Против всех" – 460 484 голоса, или 5,80% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В постановлении также приводятся данные голосования по всем регионам республики.

"В соответствии со ст. 65 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" считается избранным президентом Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич, 1953 года рождения, казах, президент Республики Казахстан, проживающий в городе Астане", – говорится в постановлении.