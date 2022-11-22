Опубликовано постановление ЦИК по итогам внеочередных выборов президента РК
ЦИК постановляет:
считать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича избранным президентом Республики Казахстан;
зарегистрировать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича в качестве президента Республики Казахстан;
вручить зарегистрированному президенту Республики Казахстан соответствующее удостоверение.
Кроме того, ЦИК определил 26 ноября 2022 года днем принесения присяги президента Республики Казахстан Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, избранного на внеочередных выборах 20 ноября 2022 года.
В документе говорится, что на основании протоколов областных, городов республиканского значения и столицы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов на внеочередных выборах президента РК в списки избирателей по единому общенациональному избирательному округу были включены 11 953 465 граждан, приняли участие в голосовании 8 278 570 человек, из них проголосовали по открепительным удостоверениям 13 282 и вне помещения для голосования – 969 избирателей.
Кандидатами в президенты Республики Казахстан баллотировались шесть человек.
По Казахстану проголосовали за:
Абден Қарақат – 206 206 голосов, или 2,60% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаева Нурлана – 176 116 голосов, или 2,22% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаева Жигули – 271 641 голос, или 3,42% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкена Мейрама – 200 907 голосов, или 2,53% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаева Касым-Жомарта – 6 456 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекову Салтанат – 168 731 голос, или 2,12% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Число бюллетеней с отметкой в строке "Против всех" – 460 484 голоса, или 5,80% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В постановлении также приводятся данные голосования по всем регионам республики.
"В соответствии со ст. 65 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" считается избранным президентом Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич, 1953 года рождения, казах, президент Республики Казахстан, проживающий в городе Астане", – говорится в постановлении.