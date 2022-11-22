Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Мадина Садвакасова примерила на себя образ "Черной Пантеры"

Мадина Садвакасова примерила на себя образ "Черной пантеры" Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Известная казахстанская певица и телеведущая Мадина Садвакасова в последнее время не устает удивлять своих поклонников экстравагантными образами и яркими клипами. В этот раз она примерила образ "Черной Пантеры", сообщает Zakon.kz.

Садвакасовой пришлось не один час сидеть в салоне красоты, чтобы добиться желаемого результата. Поп-звезда своим поклонникам в Instagram показала весь процесс наведения красоты. Подписчики поддержали идею Мадины и в комментариях написали: "казахская Примадонна, которая вкладывает свою жизнь в искусство".

Певица вдохновилась образом чернокожей героини Шури (которую играет Летиция Райт) в фильме Куглера "Черная Пантера". Надо признать, что Мадина в образе африканской гениальной изобретательницы выглядит эффектно и сексуально.

После выхода клипа на песню "Махаббат жалыны" в 2004 году Мадина завоевала особенную любовь своих слушателей. В 2022 году певица выпустила сольный альбом.

Садвакасова успела во время декрета снять два клипа и написать 15 композиций. В 2019 году в свет вышло два новых видео на песню "Жаңа жыл әні" и "Унсiздiк". В 2022 году Мадина получила звание "Певица года".

Читайте также

Лобода поблагодарила алматинских фанатов

Димаш Кудайберген проголосовал на выборах президента Казахстана

Известные личности проголосовали на выборах в Алматы

Анастасия Беньяминова
Садвакасова Мадина Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
квартиры
В Алматы назвали ЖК, в которых не рекомендуют покупать квартиры
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления