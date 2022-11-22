Мадина Садвакасова примерила на себя образ "Черной Пантеры"

Известная казахстанская певица и телеведущая Мадина Садвакасова в последнее время не устает удивлять своих поклонников экстравагантными образами и яркими клипами. В этот раз она примерила образ "Черной Пантеры", сообщает Zakon.kz.

Садвакасовой пришлось не один час сидеть в салоне красоты, чтобы добиться желаемого результата. Поп-звезда своим поклонникам в Instagram показала весь процесс наведения красоты. Подписчики поддержали идею Мадины и в комментариях написали: "казахская Примадонна, которая вкладывает свою жизнь в искусство".

Певица вдохновилась образом чернокожей героини Шури (которую играет Летиция Райт) в фильме Куглера "Черная Пантера". Надо признать, что Мадина в образе африканской гениальной изобретательницы выглядит эффектно и сексуально.

После выхода клипа на песню "Махаббат жалыны" в 2004 году Мадина завоевала особенную любовь своих слушателей. В 2022 году певица выпустила сольный альбом.

Садвакасова успела во время декрета снять два клипа и написать 15 композиций. В 2019 году в свет вышло два новых видео на песню "Жаңа жыл әні" и "Унсiздiк". В 2022 году Мадина получила звание "Певица года".