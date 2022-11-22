В Улытауской области 9 человек подозревают в незаконной добыче золота

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Ұлытау и отдела полиции Улытауского района на территории одного из карьеров задержана группа из 7 мужчин. Их подозревают в незаконной добыче золотосодержащей руды. Позже были задержаны еще 2, сообщает Zakon.kz.

Последних задержанных, мужчин в возрасте 23 и 34 лет, подозревают в организации данного производства. В ходе осмотра их первого внедорожника изъят боевой пистолет с 5 патронами, во втором полицейские нашли травматический пистолет с 3 патронами.

На территории карьера были изъяты экскаватор, трубы и шланги для выкачивания воды, бочок с топливом и 83 мешка золотосодержащей руды.

Ведется досудебное расследование по статье 334 УК РК "Самовольное пользование недрами" и статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".