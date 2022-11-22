Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Улытауской области 9 человек подозревают в незаконной добыче золота

добыча золотосодержащей руды Фото: polisia.kz
Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Ұлытау и отдела полиции Улытауского района на территории одного из карьеров задержана группа из 7 мужчин. Их подозревают в незаконной добыче золотосодержащей руды. Позже были задержаны еще 2, сообщает Zakon.kz.

Последних задержанных, мужчин в возрасте 23 и 34 лет, подозревают в организации данного производства. В ходе осмотра их первого внедорожника изъят боевой пистолет с 5 патронами, во втором полицейские нашли травматический пистолет с 3 патронами.

На территории карьера были изъяты экскаватор, трубы и шланги для выкачивания воды, бочок с топливом и 83 мешка золотосодержащей руды.

Ведется досудебное расследование по статье 334 УК РК "Самовольное пользование недрами" и статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Читайте также

Подростки-автоворы попали на камеру в Астане

В Таиланде взорвался автомобиль около полицейского участка: 1 человек погиб, 29 ранены

В Талдыкоргане таксист ударил ножом клиента

Елена Беляева
Улытауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
квартиры
В Алматы назвали ЖК, в которых не рекомендуют покупать квартиры
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления