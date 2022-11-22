В Европе цена на газ превысила 1280 долларов за 1 тыс. кубометров

В Европе цена на газ выросла на 4%, превысив показатель в 1280 долларов за 1 тыс. кубометров, но спустя несколько минут скачок отыграли, сообщает Zakon.kz.

Такие данные были зафиксированы на бирже ICE по состоянию на 22 ноября, пишут "Известия".

В то же время декабрьские фьючерсы по индексу TTF торгуются у отметки 1255,6 доллара за 1 тыс. кубометров.

Между тем "Газпром" сообщил об оседании на Украине российского газа, предназначенного для поставки в Молдавию.

В компании предупредили, что в случае сохранения транзитного дисбаланса через Украину для молдавских потребителей подача газа будет сокращена с 28 ноября.