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В Семее гвардейцы спасли жизнь беременной женщине

спасли жизнь беременной женщине Фото: пресс-служба Нацгвардии
В Семее 22 ноября около 09:30 на улице Би Боранбая бойцы Нацгвардии спасли жизнь беременной женщине, которая передвигалась вдоль проезжей части дороги и внезапно упала в обморок, сообщает Zakon.kz.

Трое военнослужащих воинской части 5511 Национальной гвардии возвращались домой после суточного наряда и увидели упавшую женщину.

Они остановили машину и вызвали скорую помощь, затем, чтобы не терять время, начали оказывать ей первую медицинскую помощь.

Как рассказали в пресс-службе Нацгвардии, во время оказания медицинской помощи выяснилось, что женщина состоит на учете с диагнозом "идиопатическая эпилепсия".

Скорая помощь госпитализировала женщину в городской перинатальный центр.

В данный момент состояние женщины удовлетворительное.

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