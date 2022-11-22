В Семее гвардейцы спасли жизнь беременной женщине
Фото: пресс-служба Нацгвардии
В Семее 22 ноября около 09:30 на улице Би Боранбая бойцы Нацгвардии спасли жизнь беременной женщине, которая передвигалась вдоль проезжей части дороги и внезапно упала в обморок, сообщает Zakon.kz.
Трое военнослужащих воинской части 5511 Национальной гвардии возвращались домой после суточного наряда и увидели упавшую женщину.
Они остановили машину и вызвали скорую помощь, затем, чтобы не терять время, начали оказывать ей первую медицинскую помощь.
Как рассказали в пресс-службе Нацгвардии, во время оказания медицинской помощи выяснилось, что женщина состоит на учете с диагнозом "идиопатическая эпилепсия".
Скорая помощь госпитализировала женщину в городской перинатальный центр.
В данный момент состояние женщины удовлетворительное.
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