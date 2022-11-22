В Семее гвардейцы спасли жизнь беременной женщине

В Семее 22 ноября около 09:30 на улице Би Боранбая бойцы Нацгвардии спасли жизнь беременной женщине, которая передвигалась вдоль проезжей части дороги и внезапно упала в обморок, сообщает Zakon.kz.

Трое военнослужащих воинской части 5511 Национальной гвардии возвращались домой после суточного наряда и увидели упавшую женщину.

Они остановили машину и вызвали скорую помощь, затем, чтобы не терять время, начали оказывать ей первую медицинскую помощь.

Как рассказали в пресс-службе Нацгвардии, во время оказания медицинской помощи выяснилось, что женщина состоит на учете с диагнозом "идиопатическая эпилепсия".

Скорая помощь госпитализировала женщину в городской перинатальный центр.

В данный момент состояние женщины удовлетворительное.