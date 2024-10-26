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Беременную женщину спасли в Шымкенте после остановки сердца

Операционная, операция, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 10:58 Фото: primeminister.kz
Беременную женщину с остановкой сердца спасли врачи в Шымкенте. Пациентка поступила к ним в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Медики родильного отделения городской больницы № 2 диагностировали у женщины обильное кровотечение и геморрагический шок третьей степени, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Уже на операционном столе у пациентки произошла остановка сердечной деятельности, но команде врачей в составе анестезиологов, акушеров-гинекологов, операционных сестер и трансфузиологов удалось успешно провести сердечно-легочную реанимацию", – сообщили в ведомстве.

После восстановления основных жизненных функций женщине провели операцию по остановке кровотечения. Сейчас мать и малыш чувствуют себя удовлетворительно и готовятся к выписке домой.

В августе 2024 года в Астане сотрудники городской многопрофильной больницы №2 спасли от клинической смерти беременную женщину. У казахстанки трижды останавливалось сердце.

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