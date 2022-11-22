Умер актер из фильма "А зори здесь тихие"

21 ноября скончался российский актер театра, кино и телевидения Александр Старостин, сообщает Zakon.kz.

Артисту был 71 год. О его смерти сообщила "Российская газета".

Старостин родился в Москве. В 1972-м окончил ГИТИС. До 1988-го служил в столичном драматическом Театре имени Пушкина. В нулевых играл на сценах Государственного академического Большого театра и Центрального Дом актера имени Яблочкиной. Среди образов артиста - Слоняев в "Парусиновом портфеле" по Зощенко, Дантес в "Последних днях" Булгакова, Милон в "Недоросле" Фонвизина, Петя Миловзоров в "Без вины виноватые" Островского, десятки других.

Дебютирован на телеэкране он благодаря фильму "А зори здесь тихие" в роли туриста, ухажера девушки с букетом. Тогда его даже не упоминули в титрах. Также зрители его могут помнить по многосерийной драме "Обретешь в бою", фильмам-спектаклям "Несколько капель" и "Почему убили Улофа Пальме?", дело №22 "ЗнаТоКов" и фильме 1989 года "Мафия".