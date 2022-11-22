Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Умер актер из фильма "А зори здесь тихие"

актер Фото: kino-teatr.ru
21 ноября скончался российский актер театра, кино и телевидения Александр Старостин, сообщает Zakon.kz.

Артисту был 71 год. О его смерти сообщила "Российская газета".

Старостин родился в Москве. В 1972-м окончил ГИТИС. До 1988-го служил в столичном драматическом Театре имени Пушкина. В нулевых играл на сценах Государственного академического Большого театра и Центрального Дом актера имени Яблочкиной. Среди образов артиста - Слоняев в "Парусиновом портфеле" по Зощенко, Дантес в "Последних днях" Булгакова, Милон в "Недоросле" Фонвизина, Петя Миловзоров в "Без вины виноватые" Островского, десятки других.

Дебютирован на телеэкране он благодаря фильму "А зори здесь тихие" в роли туриста, ухажера девушки с букетом. Тогда его даже не упоминули в титрах. Также зрители его могут помнить по многосерийной драме "Обретешь в бою", фильмам-спектаклям "Несколько капель" и "Почему убили Улофа Пальме?", дело №22 "ЗнаТоКов" и фильме 1989 года "Мафия".

Читайте также

Финальный трейлер нового "Аватара" появился в Сети

Аяз Ата начал принимать письма детишек

В Астане пройдет зимний благотворительный бал

Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
квартиры
В Алматы назвали ЖК, в которых не рекомендуют покупать квартиры
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления