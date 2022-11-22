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Ситуация в Украине: В стране повреждены почти все крупные ГЭС и ТЭС, США пообещали Киеву $4,5 млрд

президент Украины Фото: president.gov.ua
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о том, что в Украине после ударов РФ повреждены почти все крупные ГЭС и ТЭС, сообщает Zakon.kz.

  • 34 воспитанника одесского дома ребенка №3 "Солнышко" вместе с сопровождающими лицами и их детьми (всего 70 человек) на днях были эвакуированы в турецкий город Анкару, где они будут находиться, пока ситуация в Украине не стабилизируется. Об этом договорились первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди Турции Эмине Эрдоган.

  • Украинская прокуратура обвинила в "вероломстве" и "нарушении законов войны" российских военнослужащих, расстрелянных после сдачи в плен украинскими силовиками в селе Макеевка.

  • Глава Минфина США объявила о выделении Украине 4,5 млрд долларов бюджетной поддержки.

  • Киев получил второй транш макропомощи от Евросоюза в размере 2,5 млрд евро, заявил украинский Минфин.

  • Власти Канады ввели санкции против Белорусской железной дороги, главы СК Беларуси и начальника Генштаба белорусской армии.

  • В Европарламенте призвали внести ЧВК Вагнера в список террористических организаций.

  • США и союзники могут в среду договориться о введении предела цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов, пишут американские СМИ.

  • В "Газпроме" заявили, что "фиксируют оседание в Украине российского газа", предназначенного для Молдовы. Украина отрицает обвинения.

  • Иран провел экспертную встречу с украинскими специалистами для того, чтобы расследовать обвинения Киева в поставках Тегераном беспилотников России — агентство IRNA.

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на товарищеском футбольном матче Венгрии и Греции в шарфе с изображением "Великой Венгрии" с частью современной Украины в составе. Этот шарф ему подарил один из болельщиков. Киев потребовал извинений. Поступок Орбана также вызвал критику в Румынии. В ответ Орбан заявил что "футбол — это не политика" и призвал "не искать того, чего нет".

  • Российская Госдума призвала парламенты стран мира осудить действия украинских военных в связи с "расстрелом российских военнопленных". В Украине же из-за публикации видео, на котором, как утверждается, снято убийство пленных российских солдат украинскими военными, начато расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

  • Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с родственниками мобилизованных, чтобы обсудить возникшие проблемы – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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