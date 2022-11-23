Сборная Мексики сыграла вничью с командой Польши

В рамках группового этапа на Khalifa International Stadium в Катаре на поле сошлись сборные Мексики и Польши. Команды сыграли вничью со счетом 0:0, сообщает Zakon.kz.

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Встреча прошла на арене "Стадион 974" в Дохе.

Перетянуть в свою сторону ситуацию мог польский нападающий Роберт Левандовски. Он заработал пенальти, но сам его и не забил.

Отметим, что это вторая ничья подряд на ЧМ-2022.