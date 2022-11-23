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Чем опасен массаж в домашних условиях

расслабление, совет Фото: pixabay
Массажист Мария Попова рассказала о том, что массаж в домашних условиях может привести к защемлению нерва, а впоследствии и к онемению пальцев рук или конечностей, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, особенно опасен домашний массаж в области спины, так как там находится нервный ствол, который соединяется со спинным мозгом.

"Главное правило любого массажиста: не трогать позвоночник. Профессионалы, если они, конечно, не остеопаты, всегда работают вдоль позвоночника, чтобы проработать мышечные зажимы и нервную систему", – рассказала массажист "Газете.Ru".

Также она уточнила, что активно давить, заворачивать руки, тянуть шею или ходить по спине ногами категорически нельзя, так как это может привести к защемлению нерва или смещению межпозвоночных дисков.

Попова добавила, что дома можно делать только расслабляющий массаж — с легкими поглаживаниями, почесываниями и постукиваниями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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